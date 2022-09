De kwaal tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, krijgt de laatste tijd veel aandacht. Er heerst grote bezorgdheid over de laconieke houding van uitgaande jongeren die het niet zo nauw nemen met het aantal decibellen dat hun oren kunnen verdragen.

De voorlichtingspagina van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde meldt dat twee miljoen Nederlanders een vorm van tinnitus hebben, 10 procent daarvan heeft er veel last van, bij enkele tienduizenden mensen veroorzaakt het psychosociale problemen. „Gelukkig weten we uit ervaring dat een heel groot deel van deze groep uiteindelijk met tinnitus leert omgaan en weer (zo goed als mogelijk) kan functioneren in het maatschappelijke en sociale leven.”

Toch zou ik jongeren dringend willen aanraden om tinnitus te voorkomen. Het geluidsniveau in uitgaansgelegenheden mag sinds 2018 niet hoger zijn dan 103 decibel, maar de KNO-Vereniging pleit voor 100 decibel (met oordoppen in). Zelfs bij 100 decibel loop je zonder gehoorbescherming nog schade op, zegt Henri Marres, hoogleraar KNO-heelkunde, in de Volkskrant.

Ik heb jongeren horen zeggen dat ze het risico graag op de koop toe nemen, omdat voor hen lawaai bij uitgaan in clubs en concertzalen hoort. Mag ik me er als ervaringsdeskundige even mee bemoeien? Eindelijk ook eens ervaringsdeskundige!

In oktober 2002 bezocht ik in Paradiso een concert van de Italiaanse popzangeres Gianna Nannini. Ik schreef er die week in NRC Handelsblad een lovende column over: „Ze zong met een, voor een gearriveerde, artiest verbluffende overgave en ze bewoog over het podium als een Mick Jagger in zijn beste jaren.”

Toen wist ik nog niet dat ik de rest van mijn leven veel spijt zou houden van dit bezoek. De muziek was keihard geweest en door de drukte op de vloer had ik de hele avond veel te dicht bij de speakers gestaan. Enkele weken later hoorde ik een ruis in mijn linkeroor en meteen had ik het voorgevoel: dit houdt nooit meer op.

Dat is uitgekomen. Eén avond van onbedachtzaamheid en je raakt je ruis nooit meer kwijt. Bij de een is het een ruis, bij de ander een suis, brom, gepiep, gefluit of een combinatie van dergelijke geluiden. Het begint bescheiden, op sommige dagen is het er zelfs nauwelijks, maar het neemt met de jaren stevig toe, althans, dat is mijn ervaring.

Toch ervaar ik minder last dan vroeger. Dat komt doordat ik heb geleerd erin te berusten. Die eerste jaren doe je alles om er vanaf te komen. Ik las er veel over, sprak met deskundigen, probeerde therapieën. Ik bezocht ook een middag met lotgenoten, iets wat ik iedereen van harte kan afraden. Ik ontmoette er mensen die het veel erger hadden dan ik, zoals die vrouw die voortdurend het geluid van een loeiende stofzuiger hoorde. Na afloop kon ik alleen maar denken: is dit mijn voorland?

Tinnitus is ongeneeslijk. Men weet niet eens wat precies de oorzaak is – het gehoororgaan of de hersenen? – om nog maar te zwijgen van een remedie. Wat doe je met een onverslaanbare vijand? Je ontwijkt het gevecht en loopt om hem heen. Je praat zo min mogelijk met en over hem. Je negeert hem. Je leeft je leven alsof hij niet bestaat. Ja, het schrijven van dit stukje lijkt daarmee in strijd, maar hopelijk hebben mensen die nog zonder tinnitus zijn er iets aan. Misschien horen ze mij.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven