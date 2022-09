Staat New York klaagt Trump en zijn kinderen aan voor fraude

Met een waslijst aan voorbeelden heeft de openbaar aanklager van New York woensdag oud-president Trump en zijn volwassen kinderen en hoge medewerkers van zijn projectontwikkelingsbedrijf beschuldigd van jarenlange fraude. Aanklager Letitia James eist in een civiele procedure dat Trump en zijn bedrijf vijf jaar geen enkele onroerendgoedtransactie in de staat New York mogen aangaan. Daarbij zou hij 250 miljoen dollar boete moeten betalen.

James heeft haar bevindingen, resultaat van drie jaar onderzoek, gedeeld met een federale aanklager die strafrechtelijk onderzoek doet naar de Trump Organization, en met de belastingdienst IRS die door Trumps fraude zou zijn benadeeld. Mocht de zaak leiden tot zulke vergaande maatregelen, dan kan dat een dodelijke klap voor het bedrijf zijn, zeker omdat ook zijn kinderen, als medewerkers en mede-eigenaren van het bedrijf, in de zaak zijn meegenomen.

In de op verschillende Amerikaanse tv-zenders live uitgezonden persconferentie van aanklager James werd de oud-president als een ordinaire dief voorgesteld. Ze ging gedetailleerd in op enkele staaltjes van wat zij „verbluffende” fraude noemde, gepleegd over de periode van 2011 tot en met 2021 – dus inclusief de jaren dat Trump als president regeerde, maar nog altijd de enige begunstigde van zijn bedrijf was.

Cijfers Trump waren ‘veel te hoog’

Van 23 bezittingen staat volgens James vast dat Trump en zijn organisatie jaar in jaar uit de waarde „veel te hoog” hebben voorgesteld. Zijn financiële rechterhand in het bedrijf, Allen Weisselberg, heeft volgens James verklaard dat, wanneer hij samen met Trump de kasboeken nakeek, zijn baas elk jaar wilde dat zijn waarde op papier steeg.

Ze noemde het voorbeeld van een Trump-pand aan Wall Street, dat door taxateurs op iets meer dan 200 miljoen dollar was geschat, maar door Trump in de boeken werd opgevoerd voor 524 miljoen. Met zulke ‘opgepompte’ bedragen kon Trump voordeliger voorwaarden voor leningen bedingen, of hogere prijzen bij verkoop.

Ze noemde ook een woning van drie verdiepingen aan de chique Fifth Avenue in New York, die volgens gegevens van Trump zo’n 28.000 m2 zou beslaan, maar in werkelijkheid drie keer zo klein was. „Terwijl hij persoonlijk had toegezien op de bouw ervan.” Voor de belastingdienst deed Trump het omgekeerde, aldus James. Voor zijn aangiften stelde Trump de waarde van zijn bezittingen juist naar beneden bij.

Lees ook:‘Special master’ ontziet oud-president Trump niet

Het onderzoek van de aanklager in New York bevestigt de getuigenis van Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen begin 2019 voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. James verwees daarnaar in de verwachting dat Trump haar onderzoek zou afdoen als de zoveelste heksenjacht op hem. Trumps oudste zoon Eric legde op Trumps socialemediaplatform Truth Social een verband met James’ herverkiezingscampagne dit jaar.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven