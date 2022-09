‘Special master’ ontziet oud-president Trump niet

„You can’t have your cake and eat it.” In een eerste openbare zitting met de zogenoemde special master, in de zaak over door ex-president Trump meegenomen documenten, werden zijn advocaten direct op de vingers getikt. Als Trump wil volhouden dat hij geen staatsgeheimen verborg in zijn woonhuis, kan hij niet weigeren aan te geven welke documenten die volgens het ministerie van Justitie wél staatsgeheim zijn, dat volgens hem níet zijn. „Het is van tweeën één”, aldus rechter Raymond Dearie dinsdag in zijn rechtszaal in New York.

De 76-jarige Dearie is op verzoek van Trump en met instemming van het ministerie van Justitie aangesteld als special master om onderzoek te doen naar de documenten in kwestie. Het gaat om stukken die Trump heeft meegenomen naar zijn woonhuis in Mar-A-Lago, Florida, toen hij na zijn verkiezingsnederlaag in 2021 het Witte Huis moest verlaten. Volgens de wet moeten die documenten worden overgedragen aan het Nationaal Archief, al kunnen presidenten doorgaans een verzoek indienen om bepaalde stukken te houden.

Vijftien dozen documenten

Trump en zijn advocaten liggen al meer dan een jaar in de clinch met, eerst, het Nationaal Archief, en sinds begin 2022 ook met het ministerie van Justitie. Nadat medewerkers van het archief vijftien dozen uit Mar-A-Lago hadden teruggehaald, stelden zij vast dat zich onder de daarin bewaarde stukken ook documenten bevonden die waren aangemerkt als ‘vertrouwelijk’ of ‘top secret’.

Vanaf dat moment heeft Trump zich steeds onwillig getoond om meer documenten over te dragen aan het archief. Zijn advocaten vroegen steeds om uitstel. In juni dit jaar tekende een van hen een verklaring waarin stond dat ze na een „zorgvuldige zoektocht” in Trumps verblijf geen andere vertrouwelijke of staatsgeheime documenten hadden aangetroffen. Omdat het archief informatie had dat deze verklaring niet klopte, mogelijk overgebriefd door medewerkers van Trump, is de FBI ingeschakeld. Die deed op 8 augustus huiszoeking in Mar-A-Lago.

Zelfs nadat daarbij tal van vertrouwelijke en hoogste geheime staatsstukken zijn aangetroffen, hebben Trump en zijn advocaten volgehouden dat de stukken niet vertrouwelijk zijn. Volgens Trump zelf heeft hij „alle stukken gedeclassificeerd”, met andere woorden: ontdaan van de vertrouwelijke status.

Het opmerkelijke is dat die door de oud-president publiekelijk geuite verklaring voor waarom hij zich verzette tegen het Nationaal Archief, niet met zoveel woorden door zijn advocaten naar voren is gebracht in enige fase van de juridische procedure. Dat brengt commentatoren tot de conclusie dat zij dit niet durven doen omdat zij zichzelf met zo’n formele verklaring in de problemen zouden brengen.

In zijn geschil met justitie heeft Trump zelf voorgesteld een special master aan te stellen, een neutrale persoon die de door de FBI in beslag genomen bekijkt en beoordeelt of zich daar stukken in bevinden die Trump met recht en reden voor zichzelf wil houden, op grond van bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid die bestaat tussen advocaat en cliënt.

Trump stelde zelf Raymond Dearie als special master voor en het Openbaar Ministerie heeft daarmee ingestemd. Dat Dearie in de eerste publieke zitting zo kritisch is, moet het team-Trump hebben verrast. „Laten we niet doen alsof het klein bier is dat we mogelijk met materiaal te maken hebben dat terecht als vertrouwelijk is gekwalificeerd”, zei Dearie. Hij drukte de advocaten van Trump op het hart dat hij liefst tot een oordeel komt zonder staatsgeheime stukken in te zien – „en zonder dat jullie die zien”.

