Rocco (m): grote hond, klein hartje

Het is niet zomaar een beetje hond dat aan komt lopen. Enthousiast kwispelend, van links naar rechts schietend, overal aan snuivend en ruikend komt hij de gang uit waar de kennels zitten. Rocco is een Argentijnse dog, een ras dat zich op Wikipedia laat omschrijven als: „Een tamelijk grote en zeer krachtige hond die veel respect afdwingt”. Nou, zeg dat.

Rocco is één bonk spier van zeker 45 kilo, met een schofthoogte van dik 65 centimeter. Als hij op zijn achterpoten gaat staan, torent hij boven menig mens uit.

„Als hij niet wil dat je binnenkomt, kom je niet binnen”, zegt Immy Kloet, locatiemanager van Dierenbeschermingscentrum Amersfoort. „Maar voor snoepjes doet hij veel, hè.” Ze aait hem liefdevol over zijn gigantische snoet. Hij gaat zitten als ze ‘zit’ zegt en pakt behoedzaam een snoepje uit haar hand. Hij is een grote vriendelijke reus, onwijs trouw naar de mensen die voor hem zorgen. Daarbij zorgt hij er met veel toewijding voor dat er geen ongewenste gasten op het terrein komen. Alleen, zo staat in zijn karakteromschrijving op de website van het asiel, zag hij „geen verschil tussen een inbreker en gewenste visite”.

Visite werd bij zijn vorige eigenaars buiten de hekken, op neutraal terrein, aan Rocco voorgesteld. Dat ging meestal goed. „Maar één op de twintig keer was iemand in zijn ogen gewoonweg niet welkom ”, zegt Kloet.

Het zijn meestal de grote honden die in het asiel terechtkomen, zegt Kloet. „Herders, staffords, pitbulls.” Die typetjes. Meestal is dat omdat ze niet goed opgevoed zijn. Mede om die reden zijn het precies ook deze honden die lang in het asiel zitten. „Kleine hondjes vinden nu eenmaal sneller een nieuw huisje omdat meer mensen op zoek zijn naar een klein hondje”, zegt Kloet. Er zijn dan ook meer mensen die een chihuahua kwijt kunnen dan een Rocco.

Toch hopen ze bij het asiel dat er iemand is die hem een fijn leven wil bieden. Hij is voor zijn acht jaar enthousiast en blij als een pup, wil graag samen spelen en kan „met gekke bokkesprongen” rondrennen als hij buiten is. Bekend is dat hij last heeft van heupdysplasie, maar met de juiste voeding en voldoende beweging is dat onder controle.

Hij laat zich dirigeren naar het fotoscherm waar hij mag plaatsnemen. Zitten, liggen, hier kijken, daar kijken. Kloet vraagt, Rocco voert uit. Dit is een grote hond, met een klein hartje. En hij is hard op zoek naar een huis. Liefst ergens waar weinig bezoek over de vloer komt, dat scheelt hem een hoop werk.