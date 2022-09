RIVM eist rectificatie podcastduo na berichtgeving over Van Dissel

Het RIVM eist van podcastduo Yves Gijrath en Erik de Vlieger dat zij publiekelijk duidelijk maken dat hun bewering over de betaling aan RIVM-voorman Jaap van Dissel niet klopt. Dat bevestigt het instituut na berichtgeving van de Volkskrant op woensdag. In de verklaring staat niet wat het RIVM gaat doen als de twee niet rectificeren.

Het RIVM is van standpunt veranderd over de reactie op deze zaak. Eerder deze week zei een woordvoerder van het RIVM tegen NRC dat ze bewust geen verklaring naar buiten wilden brengen. „Je moet niet op alle onzin reageren”. Nadien is de stemming omgeslagen: „Je moet ergens een streep trekken”, zegt diezelfde woordvoerder. „Het houdt niet op, ze moeten rectificeren”.

Begin september brengen Gijrath en De Vlieger in hun gezamenlijke podcast het ‘nieuws’ dat Van Dissel 750 duizend euro zou hebben ontvangen op zijn privérekening van de stichting van Open Nederland, de organisator achter het Testen voor Toegang. De ondernemers voeren als bron een bankafschrift aan dat hun verklaring onderstreept.

Verschillende media en Kamerleden namen dit bericht over en op 8 september stelde Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Groep-Van Haga) schriftelijke vragen. Het blijkt echter te gaan om een gerucht. Een rapport dat de vermeende betaling zou moeten bevestigen is twijfelachtig, het adres van de bank bevat een tikfout en de balans aan het eind van de maand komt niet overeen met de transacties.

