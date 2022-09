Poetin kondigt in televisietoespraak gedeeltelijke mobilisatie af

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdagochtend een gedeeltelijke militaire mobilisatie van de Russische bevolking afgekondigd. In een televisietoespraak beschuldigt Poetin „het Westen” ervan het Oekraïense volk tot „kanonnenvoer” te hebben gemaakt, zo melden internationale en Russische persbureaus. De maatregel zou nodig zijn om de oostelijke Oekraïense Donbas-regio te „bevrijden”. De gedeeltelijke mobilisatie begint direct deze woensdag - een decreet daartoe is al ondertekend.

Minister van Defensie Sergej Sjojgoe verhelderde na Poetin wat de gedeeltelijke mobilisatie inhoudt. Zo’n 300.000 reservisten zullen de komende tijd worden opgeroepen om aan het Oekraïense front te vechten. Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War telt Rusland in totaal zo’n twee miljoen reservisten, al zijn weinigen van hen recentelijk getraind.

Poetin had in zijn toespraak ook enkele dreigementen voor het Westen klaar. Als Rusland wordt bedreigd, zullen „we alle middelen gebruiken die we hebben”. „Dit is geen bluf”, waarschuwde Poetin. „Degenen die ons proberen te chanteren met kernwapens, moeten weten dat de heersende winden in hun richting kunnen draaien.”

Referenda

Haviken binnen Poetins regering zouden al langer aandringen op mobilisatie, omdat de oorlog in Oekraïne anders niet te winnen zou zijn. Volgens anderen is de maatregel juist een riskante stap, omdat ook jonge Russen uit grote steden als Moskou en Sint-Petersburg naar het front gestuurd moeten worden, wat tot maatschappelijke onrust kan leiden. De roep om te mobiliseren klonk de laatste dagen luider door heroveringen die Oekraïne vorige week deed op door Rusland bezet gebied.

Dinsdag escaleerde de oorlog verder toen de autoriteiten van de regio Zaporizja en de zelfverklaarde volksrepublieken Loehansk en Donetsk en bekendmaakten tussen 23 en 27 september een referendum te organiseren over de vraag of deze gebieden bij de Russische Federatie moeten horen. Een soortgelijk referendum zal binnenkort waarschijnlijk in de zuidelijke regio Cherson worden georganiseerd. De verwachting is dat de uitslag van deze stembusgangen van tevoren vast staat en dat de pro-Russische autoriteiten in hun eigen voordeel zullen frauderen.

Poetin zou zijn televisietoespraak van woensdagochtend aanvankelijk dinsdagavond hebben willen geven, maar om onbekende redenen werd deze uitgesteld. Mogelijk zou dat ermee te maken hebben gehad dat Poetin meer Russen wilde bereiken - ook degenen in het Verre Oosten voor wie het in de Moskouse avond al nacht was.

