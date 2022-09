Oud-president Trump en Trump Organization aangeklaagd voor fraude

De openbaar aanklager van de Amerikaanse staat New York klaagt voormalig president Donald Trump en zijn bedrijf, de Trump Organization, aan voor fraude. Dat heeft openbaar aanklager Letitia James woensdag bekendgemaakt. Het is de uitkomst van drie jaar onderzoek door James naar het financiële reilen en zeilen van Trump en de Trump Organization. Ook de drie oudste kinderen van Trump; Donald Jr., Ivanka en Eric Trump, worden aangeklaagd, net als twee hooggeplaatste medewerkers.

Trump en zijn bedrijf worden aangeklaagd voor fouten gemaakt in de jaarverslagen van Trump die zijn ingediend tussen 2011 en 2021. Zo zouden Trump en de Trump Organization volgens openbaar aanklager James in meer dan tweehonderd gevallen de waarde van vastgoedeigendom opzettelijk onjuist hebben opgegeven om gunstige leningen en belastingvoordelen te krijgen. De aanklacht noemt daarnaast 23 eigendommen waarvan de waarde „flink en frauduleus overschat is”. Hiermee zou hij zijn nettowaarde met „miljarden dollars” omhoog hebben geschroefd „om zich onrechtmatig te verrijken en het systeem te bedriegen”, aldus James. Trump deed dit met behulp van zijn kinderen en zijn hooggeplaatste medewerkers.

Met de civielrechtelijke zaak wil James dat Trump en de andere aangeklaagden verkregen voordelen ter hoogte van zo’n 250 miljoen dollar (253 miljoen euro) moeten terugbetalen. Ook eist de openbaar aanklager een verbod voor Trump en zijn kinderen om in het vervolg nog bedrijven te hebben in de staat New York, en een verbod voor de Trump Organization om vastgoedtransacties aan te gaan. Daarnaast heeft James de aanklacht doorgestuurd naar de federaal aanklager in Manhattan en de Amerikaanse belastingdienst, die over kunnen gaan tot strafrechtelijke vervolging.

Trump heeft altijd ontkend onrechtmatig te hebben gehandeld en noemde het civielrechtelijk onderzoek van James herhaaldelijk politiek gemotiveerd. De oud-president probeerde meermaals het onderzoek te vertragen en verhoren te ontlopen. Op 10 augustus weigerde hij tijdens een zitting achter gesloten deuren antwoorden te geven op vragen van de openbaar aanklager, waarbij hij zich volgens persbureau Reuters meer dan vierhonderd keer beriep op het zwijgrecht.