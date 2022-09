Opnieuw inbraak bij PSV’er tijdens wedstrijd

Opnieuw is een voetballer van PSV slachtoffer van woninginbraak. Terwijl voetballer Ki-Jana Hoever zondagmiddag aanwezig was bij de wedstrijd Feyenoord-PSV werd in zijn appartement ingebroken. Dat meldt het Eindhovens Dagblad woensdag. Volgens het dagblad kwamen agenten in kogelwerende vesten af op een melding van een inbraak, alleen bleek dit een misverstand. De politie was in de veronderstelling dat er bij iemand anders was ingebroken, bij wie de politie al extra voorzorgsmaatregelen neemt.

De politie wil wegens privacyredenen niet bevestigen dat het gaat om Hoever. Wel bevestigt een woordvoerder dat er zondagmiddag een inbraak heeft plaatsgevonden in een appartement in Eindhoven en dat er sierraden zijn meegenomen. Over de daders is nog niks bekend, de politie doet nog onderzoek.

Hoever is niet de eerste voetballer van PSV bij wie wordt ingebroken. Eerder was oud-PSV’er Eran Zahavi twee keer het doelwit van criminelen. Ook bij ex-PSV’er Memphis Depay is twee keer ingebroken. Deze zomer probeerden criminelen de Ajax-voetballer Dusan Tadic te overvallen. Hij werd vermoedelijk opgewacht door twee mannen met helmen op. Toen de 33-jarige Serviër de mannen zag rende hij weg. De mannen achtervolgden hem, waarna een worsteling ontstond. Uiteindelijk wist Tadic te ontkomen.