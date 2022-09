Opnieuw doden bij Iraanse protesten tegen zedenpolitie

Bij protesten tegen de Iraanse zedenpolitie zijn dinsdag volgens lokale autoriteiten zeker drie doden gevallen. De slachtoffers vielen in Iraans-Koerdistan, zo meldden internationale persbureaus dinsdag. Iraniërs - met name vrouwen - protesteren al dagen tegen de zedenpolitie vanwege de dood van een jonge vrouw na een hardhandige arrestatie. De politie ontkent dat er een verband is tussen haar dood en het optreden van agenten. Volgens lokale media kwamen maandag vijf mensen om het leven tijdens de protesten.

Mahsa Amini (22), zelf afkomstig uit Iraans-Koerdistan, bezocht vorige week familie in Teheran en werd daar opgepakt door de zedenpolitie omdat zij ‘ongepaste’ kleding droeg. In Iran gelden strenge kledingwetten voor vrouwen, waaronder het dragen van een hoofddoek. Waarom Amini werd opgepakt, is niet geheel duidelijk: volgens sommigen droeg ze een te strakke broek, volgens anderen bedekte Amini’s hoofddoek onvoldoende. Amini zou door agenten zijn geslagen, waardoor ze een hersenbloeding zou hebben opgelopen en naar het ziekenhuis vervoerd werd. Al voor aankomst was ze overleden.

Amini’s lot was voor velen reden om de straat op te gaan, met name in het Koerdische noordwesten, tegen de door veel vrouwen gehate zedenpolitie. Op verschillende plekken deden vrouwen bij wijze van demonstratie hun hoofddoek af. Maandag raakten politie en demonstranten op verschillende plekken slaags met elkaar - volgens lokale media vielen toen ook vijf doden. In hoofdstad Teheran en tweede stad Mashad werden honderden betogers gearresteerd.

Lees ook: Iraanse vrouwen demonstreren zonder hoofddoek tegen de zedenpolitie