Op zijn telefoon leerde Corbijn eindelijk speelse foto’s maken

In het begin, zegt Anton Corbijn, toen hij net een smartphone had, nam hij foto’s zoals hij dat deed met zijn analoge camera. Geconcentreerd. Weloverwogen. „Alsof ik maar een beperkt aantal opnames zou kunnen maken. Maar ineens veranderde dat. Merkte ik dat het heel ontspannen kon zijn om zo even snel, tussendoor, casual, een foto van iemand te nemen. Of een paar zelfs, dat was ook oké. Het werd gewoon fun.”

Tijdens de presentatie van zijn nieuwe boek Instanton, vorige week op de fotobeurs Unseen in Amsterdam, neemt Anton Corbijn (67) het woord ‘fun’ een paar keer in de mond. Toch is fun niet het eerste waar je aan denkt als je zijn werk kent: Corbijn werd beroemd met gruizige en grofkorrelige, vaak wat somber ogende zwart-witfotografie van muzikanten als Tom Waits, Nick Cave, Depeche Mode, Joy Division en U2, en later zo’n beetje elke andere interessante muzikant, filmster, kunstenaar, ontwerper en wetenschapper. Hij regisseerde films als Control (2007, over Joy Division-zanger Ian Curtis), The American (2010) en A Most Wanted Man (2014), en muziekdocumentaires over onder andere Depeche Mode. Al een hele tijd komt daar ook modefotografie bij, voor Vogue bijvoorbeeld, en zien we steeds vaker kleur in zijn beelden. Toch neigt Corbijn, de domineeszoon uit het Zuid-Hollandse Strijen, ook in zijn foto’s van bijvoorbeeld mode-ontwerpers Dries Van Noten en Virgil Abloh vooral naar stemmige, wat zwaarmoedige portretten.