Onrust en protesten in Haïti vanwege onvrede over premier

In verschillende steden in Haïti zijn gewelddadige protesten uitgebarsten. Duizenden mensen eisen het aftreden van premier Ariel Henry, omdat hij de brandstofsubsidies afschafte waardoor de prijzen van benzine en diesel omhoogschoten. De inflatie in Haïti heeft het hoogste niveau in tien jaar bereikt en hierdoor is een groot deel van de inwoners afhankelijk van voedselhulp om te kunnen overleven. Daarnaast protesteren de demonstranten tegen de toename van bendegeweld.