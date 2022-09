OM Den Haag wil streep door 53 strafzaken vanwege capaciteitsproblemen

Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat de rechter maandag vragen om 53 strafzaken niet inhoudelijk in behandeling te nemen. Een woordvoerder van het OM bevestigt woensdag aan NRC dat het OM zich door de rechter niet-ontvankelijk wil laten verklaren. Reden voor het besluit is dat er „ruimte moet worden gemaakt voor zaken die het OM nog belangrijker vindt”.

Het gaat onder meer om zaken waarin mensen worden verdacht van hennepteelt, inbraak of het dealen van cocaïne. Bij de zaken zijn geen slachtoffers betrokken, waardoor er ook geen schadevergoeding wordt gevraagd of een slachtoffer gebruik wil maken van het spreekrecht. De zaken zijn minstens vier jaar oud en al eens voor de rechter gekomen.

Het OM benadrukt dat het niet zozeer gaat om capaciteitsproblemen bij het Openbaar Ministerie, maar in de hele strafrechtketen. In juni besloot het OM Oost-Nederland al om zo’n 1.500 strafzaken die al meer dan anderhalf jaar wachtten op behandeling door de politierechter vanwege het personeelstekort niet voor de rechter te brengen. Een aantal zaken werd afgedaan met een strafbeschikking, de rest geseponeerd.