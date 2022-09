Koopkracht en energie centraal bij Algemene Politieke Beschouwingen

Van Haga daagt Wilders uit: waarom geen gas winnen in Groningen? PVV-leider Wilders ageert in zijn betoog tegen de hoge energierekeningen bij burgers. Daarop vraagt onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga of de PVV voor het verhogen van de gaswinning in Groningen is. Van Haga en een aantal andere rechtse fracties, zoals JA21 en FVD, pleiten daar al langer voor, maar volgens Van Haga is de PVV er tot nu toe „vaag over”. Wilders geeft voor zijn doen een opvallend diplomatiek en omzichtig antwoord. Hij zegt: „Als het nodig is, is het nodig. Maar als het niet hoeft, doen we het niet.” Eerst moet er nog meer naar gas worden geboord in de Noordzee, vindt hij, en voor nieuwe gaswinning in Groningen is sowieso een referendum in de provincie nodig, stelt hij. „Als Groningers het zelf willen, wie ben ik om er tegen te zijn. Dan moet er wel een fatsoenlijke tegemoetkoming komen.” Het kabinet wil voorlopig de gaswinning in Groningen vanwege de veiligheid niet opnieuw opvoeren. Alleen in een uiterst noodscenario komt die optie weer op tafel.

Ouderwets potje schelden tussen PVV en D66 De eerste interruptie voor Wilders komt van D66-leider Jan Paternotte. De PVV en D66 zijn tegenpolen en zoeken elkaar bij elke Algemene Politieke Beschouwingen graag op om het eigen profiel aan te scherpen tegenover de eigen achterban. Wilders komt nog even terug op de afwezigheid van Rob Jetten, die hij „een klimaatpsychopaat” noemt. Paternotte wijst er op dat Wilders de afgelopen maanden de sancties tegen Rusland niet gesteund heeft en dat hij een paar jaar geleden nog een vriendschapsspeldje van de Rusland heeft gekregen. Paternotte noemt Wilders „de bedrijfspoedel van Poetin” en de PVV „de partij van het Kremlin”. De verbale uithalen over en weer leiden tot luidruchtig gejoel vanuit met name de PVV-banken, waarop Kamervoorzitter Vera Bergkamp de Kamerleden vraagt het iets rustiger te houden. pdekoning Petra de Koning Wilders is niet ‘ingehuurd’ om sancties tegen Poetin te steunen en Oekraïne te helpen, zegt hij #apb2022 ‘ik heb al genoeg te stellen met de tirannen in vak K’, het kabinetsvak https://t.co/DX6e4rQQNd 21 september 2022 @ 08:58 Volgen

PVV-leider Wilders ziet ‘een verscheurd land’ Geert Wilders is zojuist als eerste spreker begonnen aan de Algemene Politieke Beschouwingen. Hij noemt Nederland „een verscheurd land”. Gisteren, op Prinsjesdag, zag hij: „de opgedofte elites met hun welvaartsvaste inkomens. En daarbuiten de mensen die het allemaal financieren, die de prijs betalen. Met gejoel en geschreeuw, de omgekeerde vlaggen. De Koning die werd uitgefloten. De Kamerlededen die vanachter glas, van een bus, uitkeken op het volk.” Wilders omschrijft het als „een Koninkrijk van twee Nederlanden die elkaar gisteren tegenkwamen en in de ogen keken. Heel even maar. En toen weer uit elkaar gingen. Omdat ze elkaar niks meer te zeggen hebben.’’ Wijzend naar Vak K, waar het kabinet in zit: „Daar zit een kabinet waarin niemand meer vertrouwen heeft. De mensen in het land willen in grote meerderheid nieuwe verkiezingen en geven het kabinet een historisch laag rapportcijfer.’’ De PVV mag de Politieke Beschouwingen aftrappen, omdat het de grootste oppositiepartij is. Als hij klaar is, is het de beurt aan de grootste coalitiepartij – de VVD. Zo wisselen oppositie- en coalitiepartijen elkaar de rest van de dag (en naar verwachting avond/nacht) af. Lees ook: Bijna 80 procent van de Nederlanders is ontevreden over dit kabinet Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NRC blijkt dat PVV-kiezers het minst tevreden zijn over het kabinet Rutte IV: maar 3 procent zegt wél tevreden te zijn. Alleen de BBB-achterban scoort net zo laag. Minstens vier op de tien kiezers van de PVV zegt helemaal geen vertrouwen in de overheid te hebben. Overigens blijkt uit het onderzoek van I&O Research dat Nederlanders PVV-leider Geert Wilders belonen met een 4,2 als rapportcijfer, net zo laag als vorig jaar rond deze tijd.

Kamer beklaagt zich over onduidelijkheid energieplan en afwezigheid Jetten Zoals bijna traditiegetrouw beginnen de Algemene Politieke Beschouwingen met een punt van de orde. Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt beklaagt zich erover dat de Tweede Kamer nog geen uitgewerkt voorstel heeft gezien voor het prijsplafond voor de energierekening. „Het is vooral via de media aangekondigd.” Omtzigt wil uiterlijk aan het einde van de dag een brief van het kabinet met meer duidelijkheid, bijvoorbeeld voor welke groepen en woningen het plafond precies geldt. SP-leider Lilian Marijnissen kritiseert de afwezigheid van energieminister Rob Jetten (D66), die dinsdag nog wel in Den Haag was maar deze woensdag naar de Verenigde Staten is vertrokken voor een energieconferentie. Marijnissen vindt dat een schoffering van de Kamer. Premier Mark Rutte (VVD) verdedigt de reis van Jetten. „Als wij in Nederland onze invloed willen aanwenden, moeten we bij dit soort conferenties participeren. Anders raken we echt naar binnen gekeerd, dan worden wij echt een provincie.”