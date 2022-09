Jesse Klaver tegen Jan Paternotte: ‘Don’t Klimaatwet me’

Veel interrupties krijgt Jan Paternotte (D66) over het klimaatbeleid van het kabinet-Rutte IV. Niet zo gek: D66 is de meest progressieve partij in de coalitie, en daarom een geliefd doelwit voor de linkse oppositie. Paternotte had gezegd dat het kabinet op de goede weg is om de klimaatdoelen te halen. Dat leidde tot een stekelige reactie van GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Paternotte erop wees dat de doelen uit de Klimaatwet „jaar na jaar’ niet gehaald worden. Een teer puntje voor D66: de partij trok samen met GroenLinks op toen de wet werd geschreven.

Paternotte antwoordde dat de Urgenda-doelen (over stikstof) wél gehaald worden, dat er veel gebeurt op het gebied van bijvoorbeeld zonne-energie, en dat er meer voortellen van het kabinet moeten komen om de doelen wel te halen. Klaver: „De greenwashing van D66 is erger dan die van Shell. Er komen pas in maart voorstellen (van het kabinet) om de klimaatdoelen te halen.”

Paternotte: „Dat ligt aan de systematiek van de Klimaatwet.”

Klaver: „Don’t klimaatwet me, ik heb hem verdorie zelf geschreven.”

De Partij voor de Dieren viel D66 aan op klimaatbeleid. Het kabinet staat vanwege de energiecrisis kolencentrales toe op hogere capaciteit te draaien. D66’er Rob Jetten is als minister van Klimaat en Energie verantwoordelijk. Esther Ouwehand: „Ik wil D66 wel geloven dat ze iets doen aan klimaat, maar dan moeten ze het wel echt doen.” Paternotte antwoordde: „Als ik iets lelijk vind, zijn het kolencentrales. Maar er is wel wat aan de hand in Europa en de wereld. We hebben de gaskraan dichtgedraaid.”

