In de supermarkt hoor ik een gesprekje tussen twee vakkenvullers. „Wist je dat Cicero al heeft opgeschreven dat... of nee, dat was Aristoteles. Of toch Cicero? Nou ja, een van de twee heeft toen al gezegd dat hoop en perspectief belangrijk zijn om het volk gelukkig te maken.” „Cicero”, zegt de ander, „mooie naam.”

Als het ontwikkelingsniveau van een land valt af te lezen aan de conversatie van zijn vakkenvullers, dan valt het nog wel mee met Nederland.

