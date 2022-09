Hoe Sjaak, en Nederland, zich drijvende weet te houden

De reddingsboei die Sjaak krijgt toegeworpen in het zwembad van de Spaanse camping in de laatste aflevering van We zijn er bijna!. Op de een of andere manier vond ik dat een uitstekend beeld voor de Prinsjesdag van 2022. Sjaak, goedmoedig oud-onderwijzer, met pillen tegen jicht, suiker en hoge bloeddruk, was deze zomer met vrouw, camper en een heel stel seniorenstellen op een georganiseerde vakantiereis door Spanje. Vijf weken, dertien campings en Martine van Os als meereizend commentator van de mini-samenleving die na verloop van tijd ontstond. Mannen die elkaar geduldig helpen de caravan achterwaarts de campingplek op te manoeuvreren. Vrouwen aan de zijlijn, die giebelen dat ze alleen mogen gillen als het echt misgaat. De verrekijkers en fototoestellen waarmee de natuur wordt bewonderd, de stamppot met vissticks, de comfortabele opklapstoelen, het welverdiende wijntje, de zorgvuldig voorbereide lezing over Oekraïne door reisleider Gert. Sjaak was trouwens niet aan het verdrinken hoor, die boei was een geintje. Hij vond zwembadwater altijd te koud en zwemmen daarom een „regelrechte rotramp”.

Sjaak deed me denken aan het deel van de Nederlandse burgers dat zich best drijvende weet te houden op z’n 22 miljard extra corona-spaargeld en de overwaarde van het hypotheekvrije huis. Maar kou is vervelend en warmte duur, dus komt er een zwemband van 15 miljard. Misschien dat de Sjaken het water er nog eens flink mee zullen opstoken, en de mensen die het kille water tot de lippen staat, nou ja, die verdrinken misschien net niet. Dus, zijn we daar hartstikke blij mee met z’n allen? Welnee.

Premier Rutte gaf traditiegetrouw aan het einde van de NOS-uitzending over Prinsjesdag een interview over hoe hij de dag had beleefd. Hij herhaalde dat hij zelf ook „elke dag” last had van „de grote problemen in dit land” en raffelde het rijtje af: koopkracht, asiel, de energierekening. En dóór naar het goede nieuws: de extra zak geld, mede mogelijk gemaakt door de energieleveranciers. Maar NOS-interviewer Xander van der Wulp duwde hem telkens kopje-onder met Frans Bromet-achtige vragen en intonatie. „Kunt u het tij wel keren?” „Is het niet allemaal te laat?” (3x) „Bent u nog wel degene die ‘t op kan lossen?” En daar dan nog een paar variaties op. Rutte trappelde en kwam boven.

Een koninklijke jurk van 107 euro

Hadden we het al gehad over de kleren van de koning en de koningin? Van RTL Boulevard en HLF8 heb ik onthouden dat de smaragdgroene jurk van prinses Amalia 107 euro kostte, lang niet gek voor een student. De jurk van Máxima was van ontwerper Mohamed Benchellal uit Lelystad, ook sympathiek. Over het paarse pak van Sigrid Kaag ging het de hele dag, en ze moest ook twaalf keer zeggen dat het nooit haar doel was om de eerste vrouwelijke minister van Financiën te worden, maar dat „een voorbeeld doet volgen”, let op het inslikken van het woordje ‘goed’ (2x) in het gezegde.

Pas toen hij aanschoof bij Ongehoord Nieuws, direct na de Prinsjesdag-registratie, viel me op hoe subtiel Thierry Baudet zich had weten te voegen naar de gelegenheid. Omgekeerde Nederlandse vlag als broche op de revers en een boerenzakdoek als pochet. Datzelfde Hollandse thema en kleurenpalet kwam terug bij de twee presentatoren en aangeschoven deskundige: rood-blond-blauw. O, en trouwens, de presentatoren wierpen de verdenking van racisme verre van zich, en als iemand zich door hun vorige uitzending „nodeloos gekwetst” heeft gevoeld, weet dan dat dat niet de intentie was. En dóór naar het slechte nieuws. Het wordt een verschrikkelijke winter, wist u dat? Een peiling onder de leden van Ongehoord Nederland wees uit dat 97 procent denkt dat Rutte ons niet warm de winter door loodst. Baudet voorspelde dat het „kaal, bar en vreselijk” zal worden. Je zou het er koud van krijgen.