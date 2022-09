Toch sympathiek, dat de koning in de Europese Week van de Mobiliteit de koets pakt. Die week is bedoeld om aandacht te genereren voor ‘duurzaam stedelijk verkeer’, maar in Nederland lijkt de animo gering. Tot afgelopen zondag had ik er zelfs nooit over gehoord. Bij toeval bevond ik me in Brussel, en bleek het Autoloze Zondag. De hele stad, inclusief de zesbaans-binnenring, was afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, een enkele bus daargelaten. Overal fietsers en wandelaars; in een tunnel werd gevoetbald.

Tuurlijk, Brussel móét wel, als EU-paradepaardje. Nederland sjokt als slome pony achter de klimaatdoelen aan, en dus blijven grootschalige initiatieven uit. Ook minister Harbers (Infrastructuur) hield zich stil. Te druk met Amelisweerd? Alleen de provincie Utrecht deed een dappere poging, en sloot tijdelijk een piepklein stukje van de Amersfoortse stadsring.

En nu was er dus de koning in zijn glazen rijtuig. Vrijwel de gehele Haagse binnenstad autovrij, net als Londen een dag eerder tijdens de Royal Funeral. Verkeerswerende vorsten: zo zorgen de koningshuizen met al hun uiterlijk vertoon eigenhandig voor een duurzaamheidsrevolutie. Stikstofvrij, met uitzondering van her en der een paardenvijg.

In de Koninklijke Schouwburg werd gesproken over ‘ecologische grenzen’ en ‘groene waterstof’. De lakeien droegen nieuwe, duurzame kostuums en Esther Ouwehand zat met haar zeesterdiadeem strategisch schuin voor de boerenzakdoekhoed van Caroline van der Plas. Jesse Klaver hield zijn blik omhoog gericht, alsof hij het beloofde energieplafond al kon ontwaren. Heel even leek een beter milieu écht mogelijk. Verf de gouden koets groen en klaar is kees.

Ik stelde me voor hoe de koning zelf, onder zijn krijtstreepbroek, een thermolegging van Patagonia droeg. Energiezuinig (want laagjes), modebewust (want passend bij de ‘gorpcore’-outdoortrend) met een knipoog naar Yvon Chouinard. De 83-jarige oprichter van het outdoorkledingmerk kondigde vorige week aan alle winst te besteden aan klimaatverbetering.

In zijn jonge jaren was Chouinard bergbeklimmer. Eén zomer overleefde hij naar eigen zeggen op afgeprijsde blikjes kattenvoer en grondeekhoorns die hij aan zijn ijsbijl spietste. Uit schuldgevoel dat zijn klimmateriaal rotsen beschadigde, ontwierp hij steenvriendelijke pinnen. Al in 1972 promootte hij een duurzame levensstijl: „Het is de manier van klimmen, niet het bereiken van de top, die de mate van persoonlijk succes bepaalt.” Een frase die niet had misstaan in de Troonrede.

Drie hoeraatjes voor de koning, en toen vertrok de koets weer richting paleis. Bij de balkonscène klonk boerenboegeroep, politici deelden op sociale media hun onvrede, de kortstondige schijnsaamhorigheid uit de schouwburg was voorbij.

Ook daarin is Prinsjesdag net Autoloze Zondag. Eén kort moment lijkt er beweging in te komen, daarna staat alles weer muurvast.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

