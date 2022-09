Films uit Texas laten ‘de waarheid’ zien

‘Dit verhaal is niet waargebeurd. Afgezien van alle feiten.” Zo opent de film My Son Hunter, die sinds deze maand online te bekijken is à raison van 21,99 dollar. Anderhalf uur in het theater van de alternatieve feiten – letterlijk. Deze speelfilm bedient hetzelfde publiek als bijvoorbeeld 2,000 Mules van Dinesh D’Souza, een documentaire die wil aantonen dat honderdduizenden stemmen illegaal zijn uitgebracht op Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in 2020 en dat Donald Trump eigenlijk had gewonnen. En Capitol Punishment van Chris Burgard, dat beweert dat de politie en linkse extremisten de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers in scène hebben gezet. Of de speelfilm The Obamagate Movie (2020), geschreven met het uitgangspunt dat Barack Obama en de zogenoemde deep state de verkiezingscampagne en het presidentschap van Donald Trump probeerden te ondermijnen.

Aan al die films ligt dezelfde premisse ten grondslag: ‘zij’ willen niet dat we ‘de waarheid’ horen of zien, daarom moeten ‘wij’ haar wel naar buiten brengen. In al deze films zegt altijd wel iemand dat de ‘mainstream media’ de hier gepresenteerde feiten negeren in samenspraak met de Democratische machthebbers. „Een ondergrondse tegencultuur is in beweging gekomen”, zegt producent en bedenker van My Son Hunter, Phelim McAleer. Hij belt vanuit Los Angeles, maar denk niet dat we daarmee Hollywood aan de telefoon hebben. „Elke film die Hollywood uitbrengt is alsof ze met een hamer onze waarden kapot slaan.”

My Son Hunter, geregisseerd door Robert Davi, vooral als acteur bekend van slechterikenrollen in The Goonies en Bondfilm License to Kill, gaat over de zoon van president Joe Biden. Hunter liet, stoned als hij doorgaans was, een laptop vol compromitterende foto’s en e-mails bij een reparateur liggen. De onthulling daarvan bracht een stroom berichten en geruchten op gang, waar McAleer en schrijver Brian Godawa hun speelfilm op baseerden, en op de autobiografie Beautiful Things van Hunter Biden zelf. In de film is Hunter een tragische figuur, die hunkert naar de liefde van zijn vader. „Ik wilde geen bordkartonnen figuur met een boevensnor van hem maken, maar een mens. Je gelooft ook eerder van een mens dat-ie corrupt is dan van een karikatuur”, zegt McAleer.

De films zijn amper te zien in bioscopen en niet bij de grote streamingdiensten

Dat is waar het hem om te doen was: te laten zien dat zoon én vader Biden corrupt zijn. De ene voorstelling van zaken klopt beslist – Hunter verdiende inderdaad miljoenen in het corrupte Oekraïne, juist op het moment dat zijn vader als vicepresident verantwoordelijk was voor het Amerikaanse Oekraïne-beleid. Andere ‘feiten’ zijn dubieuzer, zoals dat Joe (big guy) Biden zou hebben meegedeeld in Hunters verdiensten. Die beschuldigingen worden dan ook wat omzichtiger gebracht. „Ik heb onder de sneltoetsen van mijn telefoon meer advocaten dan psychiaters zitten”, zegt McAleer. „En dat wil wat zeggen in LA.”

Bang voor rechtszaken

De films zijn nauwelijks te zien in bioscopen en niet bij de grote streamingdiensten. „Ik heb My Son Hunter aangeboden bij Netflix, bij Amazon. Wilden ze niet hebben. O, ze waren heel omzichtig. ‘Dit past niet in ons schema’, zeiden ze”, zegt McAleer. „Bioscopen? Ik kom geen bioscoop in met mijn film”, zegt Chris Burgard aan de telefoon vanuit Texas. „Geen festival wil ’m vertonen. Ik kon niet eens bij Fox News of Breitbart reclameruimte kopen om Capitol Punishment aan te prijzen. Ze zijn allemaal bang voor rechtszaken.”

Die angst wordt ingegeven door rechtszaken die lopen tegen filmmakers en journalisten die gammele beweringen hebben gedaan over organisaties of bedrijven. Dominion, producent van stemmachines, heeft miljardenclaims lopen tegen de nieuwszenders Fox News en OAN. Daar werd zonder onderbouwing beweerd dat die machines stemmen voor Trump zouden hebben veranderd in stemmen voor Biden. Een boek van de maker van 2,000 Mules, met dezelfde titel en hetzelfde onderwerp, werd onlangs door de uitgever teruggeroepen uit de boekwinkel. In het boek werden beschuldigingen geuit die in de film niet te horen zijn.

Films in dit genre worden alleen online of op dvd uitgebracht, waar ze een publiek bereiken dat in de films bevestigd ziet wat ze al vermoedden. Deze week kreeg Burgard nog een telefoontje van een kerk, of ze de dvd mochten afspelen voor de gemeente.

Verhuisd naar Texas

Maar er begint tekening te komen in de woestijn waar deze roependen hun boodschap brengen. Ook al komen ze niet op het Sundance Festival en vieren ze geen premières in het TCL Chinese Theatre in Hollywood, ze kunnen inmiddels bij ten minste twee streamingplatforms terecht. Daily Wire (‘streamt wat zij niet willen streamen’) van de conservatieve commentator Ben Shapiro vertoont films als What is a Woman, over de ‘gender-ideologie’-beweging en de serie Fauci ontmaskerd. SalemNow (‘films die je nergens anders ziet’) verdiende in twee weken tijd meer dan een miljoen dollar aan 2,000 Mules, dat dit voorjaar agressief werd aangeprezen tijdens de landdagen van ultraconservatief Amerika, de CPAC-conferentie. En ook Breitbart, de rechtse nieuwssite die lange tijd werd bestierd door Donald Trumps adviseur Steve Bannon, waar Burgard niet met zijn advertenties terecht kon, is wel als distributeur betrokken bij My Son Hunter.

Salem Media was tot 2021 nog in Californië gevestigd. Toen verhuisde het hoofdkantoor naar Texas. De staten Texas en Florida, bestuurd door aartsconservatieve gouverneurs, zijn de nieuwe bestemmingen van de filmmakers die zich in Hollywood niet meer thuis voelen. Chris Burgard verhuisde in 1985 naar Hollywood, nadat hij als dans-double van hoofdrolspeler Matthew Broderick aan Ferris Bueller’s Day Off had gewerkt. Hij speelde in de tv-serie Growing Pains, waar latere sterren als Leonardo DiCaprio, Hillary Swank en Brad Pitt in optraden. „Ik had een geweldig leven in Hollywood. Tot ik Border maakte.” Burgard filmde aan de zuidgrens de illegale oversteek van Mexicaanse migranten en ging mee met Amerikaanse burgermilities die deze nieuwkomers onderscheppen. „Na die film kreeg ik in Hollywood niemand meer aan de lijn.”

Ook hij is onlangs naar Texas verhuisd en woont nu op een ranch bij Dallas. „Ik ben ontsnapt.” Burgard noemt het „opwindend dat je niet langer in Hollywood hoeft te wonen om films te maken”. Phelim McAleer woont nog wel in Los Angeles. „Ik ben de laatste hier. Al mijn vrienden wonen in Florida of Texas.” Zij zijn niet veranderd, zeggen Burgard en McAleer, Hollywood is veranderd. „Hunter Biden is een echt Hollywood-verhaal”, zegt McAleer. „Seks, drugs, rock ’n’ roll. Man, Oliver Stone had deze film kunnen regisseren. Vroeger.”