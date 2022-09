Fed voorziet rente van meer dan 4 procent eind dit jaar

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft woensdag haar belangrijkste rentetarief voor de derde maal op rij met 0,75 procentpunt verhoogd. Ook heeft zij verdere renteverhogingen in het vooruitzicht gesteld. Zo probeert de Fed de inflatie te bevechten.

Het belangrijkste Amerikaanse rentetarief voor banken ligt nu binnen een bandbreedte van tussen de 3 en 3,25 procent. De meeste Fed-bestuursleden gaan er nu vanuit dat de rente in december dit jaar tussen de 4,25 en 4,5 procent zal liggen. De rente is in korte tijd fors gestegen. Tot in maart dit jaar lag de rente nog tussen de 0 en 0,25 procent.

De Fed probeert vat te krijgen op de inflatie, die uitkwam op 8,3 procent op jaarbasis in augustus. Weliswaar is dat een fractie lager dan in juli (8,5 procent), maar de zogeheten ‘kerninflatie’, waarvan wispelturige energie- en voedselprijzen zijn uitgezonderd, nam juist toe van 5,9 naar 6,3 procent. Dat baart bestuursleden van de Fed zorgen: de onderliggende inflatie is hardnekkig. Net als andere grote centrale banken streeft de Fed naar een inflatie van 2 procent.

Renteverhogingen zijn het geijkte monetaire middel om de inflatie aan te pakken. Hogere rentestanden remmen de economische activiteit (investeringen, consumptie) en beperken zo uiteindelijk de prijsstijgingen. De Fed neemt een toename van de werkloosheid – door een afkoelende economie – op de koop toe. De werkloosheid in de VS is laag: 3,7 procent. Deze zal oplopen naar zo’n 4,5 procent in 2023, denkt het Fed-bestuur.

De vastberadenheid van de Fed om het rentewapen in te zetten, houdt de druk hoog op andere centrale banken om hetzelfde te doen. De hogere Amerikaanse rente draagt bij aan de gestegen koers van de dollar ten opzichte van andere munten, zoals de euro, het Britse pond en de Japanse yen. Een hoge rente in de VS betekent voor investeerders meer rendement, waardoor de vraag naar dollars stijgt.

Druk op Europa

De sterke dollar is een kopzorg voor de Europese Centrale Bank en voor de Bank of England. De koers van de euro is gedaald naar ónder de 1 dollar. De koers van het pond in dollars staat op het laagste niveau in 37 jaar. De dure dollar betekent voor Europa dat import die in dollars wordt betaald – meestal is dat zo bij energie – duurder wordt, wat bijdraagt aan de inflatie.

De Bank of England, die het belangrijkste rentetarief nu op 1,75 procent heeft staan, verhoogt de rente naar verwachting deze week met 0,5 of 0,75 procentpunt. In het VK is de inflatie 8,6 procent (kerninflatie: 6,3 procent). De ECB verhoogde de rente eerder deze maand met 0,75 procentpunt naar 1,5 procent voor banken die lenen bij de ECB en naar 0,75 voor banken die geld stallen bij de ECB. In de eurozone is de inflatie 9,1 procent (kerninflatie: 5,2 procent).

