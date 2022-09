Duitsland nationaliseert energiebedrijf Uniper

De Duitse regering neemt Uniper, de grootste gasimporteur van het land, over. Dat meldt het energiebedrijf woensdag in een verklaring. De nationalisering moet het concern redden en een ineenstorting van de Duitse energiesector voorkomen. De ontwikkeling past in het plan van de Duitse Minister van Economie en Klimaat Robert Habeck (Groenen), die in juli bij omroep ZDF aangaf „koste wat het kost” Uniper te willen redden.

Uniper is een van de grootste beursgenoteerde energieleveranciers van Duitsland. Het meerderheidsbelang is in handen van Fortum, het Finse moederbedrijf. Door dit bedrijf een half miljard euro te betalen, krijgt de Duitse staat ongeveer 98,5 procent van de aandelen in handen. Naast de overeenkomst met Fortum, zal staatsbank KfW voor miljarden aan leningen verstrekken.

Eerder nam de Duitse regering een belang van ongeveer 30 procent in het bedrijf om de energiegigant te redden. Uniper vroeg in juli staatssteun aan omdat het in de problemen kwam door gestokte leveringen van goedkoop Russisch gas. Sinds de Russische invasie in Oekraïne stroomde er door de Nord Stream 1-pijplijn de afgelopen tijd minder gas.

De Duitse zakenkrant Handelsblatt schatte deze zomer dat Uniper per maand ongeveer 900 miljoen euro verlies lijdt. Met de overeenkomst stelt de overheid Uniper in staat om hun activiteiten voort te zetten, zegt Klaus-Dieter Maubach, de CEO van Uniper.

