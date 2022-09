De redding van energiebedrijf Uniper kost Duitsland nu bijna 30 miljard

Met de nationalisatie woensdag van Uniper loopt het totaal aan reddingskosten voor dit energiebedrijf richting de 30 miljard euro. De redding van Uniper, tot woensdag nog grotendeels in handen van het Finse Fortum, was noodzakelijk omdat Uniper op omvallen stond. Dat zou grote gevolgen voor de Duitse economie hebben gehad.

Het in Düsseldorf gevestigde bedrijf speelt een essentiële rol in de Duitse energiesector omdat het de leverancier is voor 40 procent van de Duitse particulieren en bedrijven die aardgas gebruiken. Omdat Rusland het bedrijf eerst minder en nu helemaal geen goedkoop gas meer levert, is Uniper in grote problemen beland. De grootste gasleverancier van Duitsland moet aan zijn leveringsplicht voldoen en is nu gedwongen om daarvoor duur gas in te kopen. Over de eerste helft van dit jaar moest het bedrijf al een verlies van ruim 12 miljard euro bekendmaken. Vóór de Russische invasie in Oekraïne leverde Gazprom de helft van het gas dat Uniper nodig had.

Om faillissement te voorkomen steekt Berlijn 8 miljard euro aan vers kapitaal in het bedrijf. Voor 480 miljoen euro neemt de staat het resterende belang van Fortum over. Dat bedrijf, voor ruim de helft in handen van de Finse staat, krijgt verder de 4 miljard euro terug die het eerder aan Uniper had uitgeleend.

Al deze reddingskosten komen boven de 9 miljard euro die Berlijn al in juni in Uniper heeft moeten investeren. Toen belandde 30 procent van de aandelen in handen van de staat. Om nieuwe problemen te voorkomen, zorgt staatsbank KfW Bank de komende tijd voor extra financiële ruimte, als blijkt dat de huidige kredietlijnen onvoldoende zijn. Eind augustus had Uniper naar eigen zeggen bij KfW voor 13 miljard euro aan kredietruimte.

Snelle verslechtering

Minister Robert Habeck (Economische Zaken) noemde de redding woensdag noodzakelijk omdat de positie van Uniper snel verslechterde. „De regering zal alles doen wat noodzakelijk is om belangrijke, cruciale bedrijven in Duitsland altijd stabiel te houden”, aldus de bewindsman van de Groenen in een toelichting op de nationalisatie.

De redding van Uniper is niet de enige recente ingreep van Duitsland om de energievoorziening zeker te stellen. Vorige week nam de staat drie raffinaderijen over die deels in handen waren van het Russische oliebedrijf Rosneft. Op die manier, verklaarde Berlijn, moest de productie van benzine, diesel en kerosine worden gegarandeerd. Volgens Duitse media speelde ook mee dat Duitsland vreesde dat Rosneft het embargo voor Russische olie zou frustreren. Dat gaat komend jaar in en het is nog de vraag hoe de raffinaderijen, die niet aan zee liggen, van niet-Russische olie worden voorzien. Die Russische olie komt nu via de pijplijn Droesjba (‘Vriendschap’) vanuit Rusland binnen.

Uniper is met zijn 11.500 medewerkers actief in veertig landen. In Nederland exploiteert het bedrijf onder meer een kolencentrale op de Maasvlakte. Daarnaast beschikt het concern over drie stadscentrales (Den Haag, Rotterdam, Leiden) die voor elektriciteit en warmte zorgen. Bij de eerste reddingsactie deze zomer dwong de Duitse overheid al af dat Uniper zijn juridische strijd tegen Nederland zou staken: het bedrijf eiste financiële compensatie vanwege de verplichte sluiting voor kolencentrales die voor 2030 op de agenda staat.