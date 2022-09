Consumentenvertrouwen bereikte nieuw dieptepunt in september

Het consumentenvertrouwen was in september lager dan ooit gemeten. Dat blijkt woensdagochtend uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). In augustus was het vertrouwen, een saldo van positieve en negatieve antwoorden in een enquête, nog -54. In september -59. Dat ligt ver beneden het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het is de vijfde keer dit jaar dat het consumentenvertrouwen een laagterecord bereikt sinds de eerste meting van het CBS in 1986.

De belangrijkste oorzaken voor dit historische dieptepunt lijken de stijgende inflatie en energieprijzen. Wel is belangrijk hierbij te vermelden dat de meting van het CBS vóór Prinsjesdag is gedaan. In de toen gepresenteerde Miljoenennota is een noodpakket opgenomen voor het herstel van de koopkracht van burgers. Een reeks maatregelen moet enerzijds inkomens ondersteunen en anderzijds de lasten verlagen. Zo stijgt het minimumloon met 10 procent, en daarom ook de uitkeringen en de AOW. De zorgtoeslag en de huurtoeslag gaan omhoog, en de bovengrens van de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat omlaag.

Niet eerder waren consumenten zo pessimistisch over de economie en hun financiële situatie. Ze waren zowel negatiever over de economie in het afgelopen jaar als in het komende jaar. Ook de koopbereidheid was in september historisch laag. Volgens het CBS waren consumenten nog nooit zo negatief over het doen van grote aankopen. Bijna de helft van de respondenten acht het tevens onwaarschijnlijk of zeer onwaarschijnlijk dat zij het komende jaar geld opzij kunnen leggen.