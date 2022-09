Burgemeester van Tubbergen: ’Straks staat hier een goed functionerend azc’

Op de dag dat er driehonderd mensen buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen, krijgt burgemeester Wilmien Haverkamp (65, partijloos), een telefoontje. Het is staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD), met de mededeling dat Tubbergen een asielzoekerscentrum krijgt. Van der Burg zoekt sinds zijn aantreden naar meer opvangplekken voor asielzoekers. Het aanmeldcentrum is overvol, mensen slapen buiten en er zijn vijf keer zoveel kinderen aanwezig als toegestaan. Maar veel gemeenten weigeren een azc. Volgens Van der Burg krijgt hij ook in Tubbergen „keer op keer” nul op rekest.

„Het telefoontje kwam onverwachts”, zegt burgemeester Haverkamp. Van herhaaldelijke verzoeken tot opvang is volgens haar namelijk geen sprake. Het steekt haar nog steeds. „Veel gemeenteambtenaren waren op vakantie. Het voelde echt als een overvaltechniek.”

Van der Burg ziet geen andere mogelijkheid dan gemeenten te passeren en zélf een vergunning voor een azc af te geven. Tubbergen is de eerste gemeente waar hij dat doet. In een door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangekocht hotel in het dorp Albergen, dat onder de gemeente Tubbergen valt, moeten driehonderd asielzoekers worden opgevangen.

Een uur na het telefoontje maakt Van der Burg zijn beslissing in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Omwonenden horen via de media over hun toekomstige buren. Boze Albergenaren protesteren die week voor het hotel. Er komt een ‘stille tocht’, een rechtszaak van het COA tegen de hoteleigenaar die onder de verkoop uit wil, en een poging het hotel in brand te steken. Driehonderd asielzoekers zijn te veel, vinden veel inwoners.

Het azc komt er toch. Weliswaar in afgeslankte vorm. Haverkamp tekent een overeenkomst voor 150 mensen in het hotel, onder wie zo’n 50 statushouders.

Protest in Albergen tegen de komst van een azc.

Wist u dat het ministerie vond dat Tubbergen te weinig deed aan de opvang van asielzoekers?

„Dat beeld hebben we nooit gekregen. Waren wij ons daarvan bewust geweest, hadden we mogelijk anders gehandeld. Wij hebben in april in het eerste gesprek met het COA aangegeven dat we 200 of 300 asielzoekers te veel vonden. We gaven aan wél meer statushouders te willen opvangen. Daarop hebben we nooit reactie gekregen.”

Statushouders zijn geen asielzoekers. Tubbergen heeft in meer dan tien jaar geen asielzoekers opgevangen.

„Klopt, wij zijn een van die 194 gemeentes.”

Werd het dan niet hoog tijd?

„In azc’s wachten heel veel statushouders op een plek. Als we hun een plek bieden, helpen we het COA ook, dachten wij. Waarom is het COA niet op ons aanbod voor meer statushouders ingegaan als die nood zo hoog is?”

Het COA zegt dat zij op twee momenten in juni de gemeente heeft gewaarschuwd voor het inzetten van dwang. In regionale overleggen werd daar ook voor gewaarschuwd. Toch kwam het telefoontje van de staatssecretaris „als donderslag bij heldere hemel”?

„Het is bij mij niet bekend dat ze ons hebben gewaarschuwd. Mocht het gezegd zijn tijdens een overleg met de veiligheidsregio – dat weet ik niet meer –, dan had ik het beeld van het laatste gesprek met het COA voor ogen. Daarin zeiden ze: ‘Jammer, maar we komen bij jullie terug als er ontwikkelingen zijn’. Dan verwacht je die dwang vervolgens niet.”

Uw volgende stap was kijken of u er juridisch onderuit kon. Waarom?

„Het besluit overviel ons. En misschien deden we het ook wel omdat de staatssecretaris aangaf dat hij alle juridische middelen zou inzetten om ons te pareren, als wij er wat tegenin wilden brengen. Daardoor ga je veel te juridisch denken.”

Onmiddellijk na bekendmaking braken er protesten uit. Hoe kijkt u daarnaar?

„Die overval die ons zo trof, voelden ook onze inwoners. Het gevoel dat het Rijk zo van bovenaf beslist over ons als gemeente, maakte mensen onzeker.”

Er waren borden aan het hotel geschroefd, met teksten als: ‘houd Albergen schoon’. Hadden de protesten ook te maken met vreemdelingenangst?

„Mensen zijn onzeker. Dan doe je dingen die jezelf of je omgeving geen goed doen. Ik ken Albergen als een dorp waar ruimte is voor anderen en elkaars meningen. Ik herkende dat niet in sommige uitingen die ik zag, dat was wel heftig.”

Waarom heeft u zich nooit publiekelijk tegen die uitwassen uitgesproken?

„Die teksten willen wij niet meer, hebben we gezegd. Met de organisatoren van de stille tocht hebben we een gesprek gevoerd en zo invloed uitgeoefend.”

Spandoeken tegen de komst van een azc in Albergen.

Haverkamp maakte na de in haar ogen ‘overval’ van Van der Burg meteen duidelijk dat ze de dwang ongepast vond: „Waarom wordt dit van hogerhand opgelegd? Zo ga je niet met mensen om”, zei ze op een persconferentie. „Eerst was het de gemeente en inwoners sámen tegen de staatssecretaris”, zegt ze daar nu zelf over. „In tweede instantie trek je als gemeente regie weer naar je toe en moet je een passende oplossing vinden.”

Eind augustus kwam de staatssecretaris naar een gemeenteraadsvergadering, daarna volgde een gesprek met Haverkamp en de wethouder. Ze besloten, met de motie van de raad in de hand, tot een deal voor de opvang van 150 mensen. Omwonenden mogen meedenken over een veiligheids- en activiteitenplan. Sommige inwoners en een deel van de gemeenteraad, zijn daarmee allerminst tevreden. Zij willen weten wanneer het azc weer verdwijnt. Voor bijna elk huis in Albergen staat een protestbordje. Medewerkers van het COA en het college werden in een informatiebijeenkomst, begin september, bedreigd.

Sommige inwoners dachten in het begin: de gemeente gaat alles doen om het azc te voorkomen.

„Dat beeld kan ontstaan zijn, maar het is niet wat ik voor ogen had. Alleen de grootschaligheid vonden wij een probleem.”

Ik hoorde u op de persconferentie, of in de raadsvergadering niet zeggen: de kans dat het azc er komt, is groot. Dat had de woede wellicht gedempt.

Haverkamp knikt. „De avond van het telefoontje van de staatssecretaris dacht ik: dit kan niet waar zijn. Maar de wethouder heeft aangegeven: natuurlijk willen we opvang regelen, alleen niet in zulke aantallen.”

Waren er achteraf dingen die u anders had gedaan?

„Ik vind ‘achteraf’ en ‘als’ heel makkelijk. Op dat moment heb ik gedaan wat ik gedaan heb.”

In het begin richtte de woede zich op het Rijk. Nu is dat de gemeente. Inwoners vinden dat u bij de staatssecretaris meer had kunnen aandringen op een moment dat het azc verdwijnt.

„Er waren veel emoties op de informatieavond in september. Zo heftig had ik het niet verwacht. Aan de eindtijd hebben we in het gesprek met de staatssecretaris écht veel tijd besteed, maar het was een hele harde nee. Ik besefte ook dat de staatssecretaris niet meerdere malen naar Tubbergen komt. Ik moest het ijzer smeden op het moment dat het heet was. Als de instroom van asielzoekers minder wordt, gaan we overleggen over het azc. Meer was er niet uit te halen. En er zijn ook mensen die niet boos zijn.

Een grote groep inwoners is nog steeds ontevreden.

„Ik denk dat er straks een goed functionerend azc staat. Mét verbinding in het dorp. Statushouders opvangen gaat hier ook heel goed. Bij naturalisatieceremonies komen mensen van de voetbalclub of buren mee. De gemeente moet gesprekken blijven voeren. Het gaat niet van vandaag op morgen. Maar ik heb vertrouwen in de veerkracht van onze inwoners.”