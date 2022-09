Betere hiv-vaccinatie met oplopende kleine doses

Herhaaldelijk een klein beetje van een vaccin toedienen, in een oplopende dosis, lijkt een goede vaccinatiestrategie te zijn bij hiv. Dat wijst een studie met apen uit die woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature verscheen. Antistofproducerende afweercellen, B-cellen, kunnen daardoor niet wekenlang maar maandenlang hun antistoffen ontwikkelen en verfijnen in lymfeklieren. De bevinding is een belangrijke stap naar betere vaccins tegen lastige ziekteverwekkers zoals hiv en malaria, die tot nu toe bestand zijn tegen elke vaccinatie.

Geen virus is zo veranderlijk als het human immuno-efficiency virus (hiv), dat de ziekte AIDS veroorzaakt. Hiv verschuilt zich in het lichaam en verandert als het cellen infecteert. Daardoor is er veertig jaar na de ontdekking van het virus nog altijd geen werkend vaccin. Virologen zoeken verwoed naar een goede vaccinstrategie.

Dieren

Voor deze studie kregen twee groepjes van vier rhesusaapjes om de dag een vaccinatie, gedurende twaalf dagen. De serie bestond uit zeven prikken met steeds een iets hogere dosis van een hiv-eiwit, in totaal 100 microgram. Het vaccin bevatte het envelop-eiwit dat aan de buitenkant van het virus zit en waarmee het cellen in kan. Eén groepje kreeg na tien weken een boosterprik, het andere pas na zeven maanden. Een derde groep, de controlegroep, kreeg een eenmalige dosis van 100 microgram, en na tien weken een boosterprik.

De onderzoekers keken in de lymfeklieren van de apen naar gespecialiseerde gebieden waar immuuncellen worden ‘getraind’. Bepaalde immuuncellen, B-cellen, herkennen een ziekteverwekker of een onderdeel daarvan in een vaccin, en gaan daarna naar zogeheten germinal centers in lymfeklieren. Daar rijpen en evolueren die cellen. Ze verbeteren en verfijnen de antistoffen die ze maken, zodat die nog beter de ziekteverwekker herkennen.

Bij de dieren die het proefvaccin in de oplopende doses hadden gekregen, bleven die B-cellen zich zeker een half jaar lang ontwikkelen, zonder een boostervaccinatie, en veel langer dan verwacht. Na tien weken waren er 186 keer meer B-cellen aanwezig bij de apen die het nieuwe vaccinregime kregen, vergeleken met apen die op de conventionele manier waren geïmmuniseerd met twee prikken. Die B-cellen maakten niet alleen veel meer antistoffen, maar vooral ook van veel betere kwaliteit. Beter zelfs dan in de apen die na de zeven prikken wél een booster hadden gekregen na tien weken. Zij hadden na die booster wel een nieuwe piek in het aantal antistoffen, maar die waren niet van dezelfde hoge kwaliteit.

Een interessant studie, vindt viroloog Rogier Sanders. Hij ontwikkelt en test hiv-vaccins in het Amsterdam UMC en maakte onder meer het envelop-eitwit waarmee de studie is gedaan. „Het is frappant dat de specialisatie van B-cellen na een half jaar nog bezig is. Tot nu toe dacht iedereen dat dat na een paar weken afgelopen was.”

Hij wijst erop dat in de controlegroep, die de standaard vaccinatie kreeg, een andere, minder effectieve hulpstof in het vaccin is gebruikt, het zogeheten adjuvans. „In de vaccins die de testgroep kreeg zat een veel beter adjuvans. Het is dus niet uit te sluiten dat de betere immuunreactie in die groep daardoor komt.” De bevindingen moeten verder uitgezocht worden met nieuwere vaccins die B-cellen nog beter kunnen trainen.

Coronavirusvarianten

Zeven prikken in twaalf dagen is heel onpraktisch voor veel mensen, zeker in zuidelijk Afrika waar hiv veel voorkomt. Er wordt gewerkt aan vaccincapsules die in de spier wekenlang kleine beetjes vaccin afgeven, vertelt Sanders. Er zijn zelfs capsules die steeds een ander vaccin kunnen afgeven, als een toverbal. „Sowieso weten we inmiddels dat we het met één vaccin nooit gaan redden tegen hiv. Je hebt vaccins nodig tegen verschillende onderdelen van het virus, die je achtereenvolgens toedient. Hiv is extreem divers, daarbij vergeleken zijn de coronavirusvarianten die ontstaan kinderspel.”