Bergkamp schorst als Baudet Kaag aan spionage linkt

Het betoog van Baudet is een lange tirade tegen het migratiebeleid, het klimaatbeleid, het coronabeleid, het ‘wokisme’ en andere „waanzinnigheden”, die volgens hem „deel uitmaken van hetzelfde grote project”. „Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren is de menselijke vrijheid een gevaar, is de menselijke natuur een gevaar”, zegt Baudet.

Deze elites – wie ze precies zijn blijft onduidelijk – zouden „een nieuwe mens willen scheppen”, vervolgt hij. „Ze haten de mensen 1.0, dat wil zeggen de echte mensen.” Dat doet denken aan het communisme, aldus Baudet: het Westen wil volgens hem China achterna. Rusland daarentegen, „belichaamt evident het tegenovergestelde van al deze dingen” en verdient daarom zijn bewondering. Poetin – over wie Baudet nog kritisch klonk na de Russische invasie van Oekraïne – is in zijn ogen nu een „viriele, mannelijke leider”.

Lang blijft het stil in de plenaire zaal. Baudet kan onverstoord blijven spreken, want niemand onderbreekt hem met een interruptie. De rit uitzitten, lijkt de gedachte. Dat verandert als Baudet persoonlijker wordt. Hij begint over St. Anthonys College in Oxford, waar Sigrid Kaag ooit studeerde. Dat was historisch een instituut „waar de Britse geheime dienst spionnen zocht”, zegt Baudet, die daarin het bewijs ziet dat „communisme en de deep state verbonden zijn”.

Daarmee is het voor velen genoeg. Voorzitter Bergkamp onderbreekt Baudet, ze vindt het „niet gepast”. Ze schorst eerst om in gesprek te gaan met Baudet. Maar dan zijn de kabinetsleden in Vak K al opgestapt en de zaal uitgelopen, dus schorst ze de vergadering. Na overleg geeft Bergkamp de kans aan Baudet om zijn woorden terug te nemen. Dat weigert hij: hij heeft het nooit over Kaag zélf gehad, zegt hij. Daarop ontneemt de voorzitter hem het woord. „Er is voor alles een druppel, en dit is die druppel.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kabinet loopt weg tijdens toespraak Baudet bij Algemene Politieke Beschouwingen