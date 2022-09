Aantal Nederlanders dat toestemming geeft voor orgaandonatie in twee jaar met een miljoen gestegen

Het aantal mensen in Nederland dat toestemming geeft voor orgaandonatie is de afgelopen twee jaar met een miljoen toegenomen. Dat blijkt donderdag uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Donorregister. In het eerste half jaar van 2022 hebben 4,8 miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor orgaandonatie, tegenover 4,4 miljoen mensen die geen toestemming gaven.

De donorwet, die in juli 2020 in werking is getreden, regelt dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder in het Donorregister automatisch worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, tenzij zij zelf aangeven dat niet te willen. In de oude donorwet werden mensen die geen expliciete keuze maakten niet in het Donorregister opgenomen.

Sinds de aangepaste donorwet geven meer mensen hun eigen keuze door. Begin 2020 had 49 procent van de bevolking boven de 18 jaar een eigen keuze ingevuld. Begin dit jaar was dat 75 procent. Onder hen is het aantal mensen dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie na de nieuwe donorwet ook gestegen - een groep die overigens sinds 2016 continu groeit. Omdat steeds meer mensen sinds de nieuwe donorwet hun keuze doorgeven, is het aantal mensen dat wel toestemming geeft alsnog groter.

Vooral jongeren tussen de 18 en 20 jaar hebben vaak nog geen keuze gemaakt. Mensen van twintig tot zeventig jaar geven vaker wel toestemming dan niet, terwijl tachtigplussers de afgelopen jaren twee keer zo vaak geen als wel toestemming gaven. Uit de cijfers blijkt daarnaast dat vrouwen vaker dan mannen een keuze registreren in het Donorregister, en vaker dan mannen aangeven hun organen te willen doneren. De gemeente Urk heeft het laagste aandeel mensen die toestemming geeft voor orgaandonatie.

