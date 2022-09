Wie bepalen het lot van Jumbo-topman Frits van Eerd?

Jumbo-topman Frits van Eerd vergelijkt zijn bedrijf graag met een frietzak. Veel concurrenten zijn volgens hem een piramide – de top stuurt aan, het personeel op de vloer volgt. Zo niet bij Jumbo, waar de caissières en vakkenvuller volgens Van Eerd bovenin de brede puntzak zitten. Zij zijn het die de klant „fan” moeten maken. De topman zit in het puntje en moet hen daarbij zo goed mogelijk van dienst zijn.

Een week na de arrestatie van Van Eerd (55) staat Jumbo voor de vraag in hoeverre de werkelijkheid nog steeds aansluit bij die filosofie. Ineens staat de topman wél vol in de schijnwerpers. Is de supermarktketen op dit moment beter af met, of zonder de man die het concern de laatste twintig jaar leidde? Telkens als Van Eerd het nieuws haalt vanwege het witwasonderzoek waarin hij verdachte is, valt immers ook de naam van Jumbo veelvuldig.

Voorlopig zijn Van Eerd en Jumbo (9,9 miljard euro omzet, 100.000 werknemers) naar buiten toe nog alleszins een tandem: alle communicatie verloopt via het bedrijf en de topman laat zich bijstaan door de adviseurs die ook het supermarktconcern bijstaan. Afgelopen zondag werd bekend dat Van Eerd na vijf dagen verhoor weer is vrijgelaten. Wel is hij nog altijd verdachte.

Jumbo liet zondag na de vrijlating van Van Eerd in een korte verklaring weten dat het „de ontstane situatie” de komende dagen „zorgvuldig bespreken” wil. Ongetwijfeld buigen bestuurders, commissarissen en adviseurs zich daarbij ook over de vraag of de positie van Van Eerd als directeur nog houdbaar is, zolang het onderzoek loopt. Ziet hij het zelf zitten om aan te blijven? En zouden banken en accountants dat accepteren?

Een besluit daarover ligt in handen van een klein clubje toezichthouders en raadgevers die vaak al jaren bij Jumbo zijn betrokken. Een overzicht: wie bepalen het lot van Frits van Eerd?

Lees hier ons profiel van Frits van Eerd: Onconventioneel Jumbo-topman met een (te?) grote liefde voor auto’s