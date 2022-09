De misdrijven van Thijs H., de gedeprimeerde, suïcidale jongeman die drie willekeurige passanten doodstak, dit weekend beschreven in NRC, roepen vragen op die zijn zaak en zijn persoon te boven gaan. Die betreffen de GGZ, vooral het tijdig herkennen van psychosen. Gevolgd door het voorschrijven van een achteraf riskant gebleken medicijn, dat psychose bevorderde. Het bracht zijn moeder ertoe de moorden achteraf „vermijdbaar” te noemen.

Nu is ‘achteraf’ iedereen een wijze – en hindsight bias is een bekende valkuil. Aan de schuld van Thijs H., een bekennende verdachte, hoeft niet te worden getwijfeld – zijn zaak is geen gerechtelijke dwaling. Maar bij de straftoemeting is twijfel juist wel gepast. Daarbij is opvallend weinig waarde toegekend aan de psychische gezondheid van de dader. Uit de journalistieke reconstructie blijkt dat er mogelijk taxatiefouten zijn gemaakt of slordige afwegingen. Wellicht bestaan er bij sommige strafrechters onjuiste opvattingen over gedragskeuzes van patiënten tíjdens een psychose. Zijn die nou bewust, het resultaat van een rationele keuze en dus ‘normaal’. Of kunnen die óók passen in een gedragsgestoord perspectief?

De rechters kozen voor het eerste. Maar de beroepswijsheid in de psychiatrie is dat dergelijk gedrag niet automatisch beredeneerd of weloverwogen is. Ook als je besluit de ene passant wel neer te steken en de ander niet kan dat psychotisch zijn. Die gedachte legde bij de rechtbank weinig gewicht in de schaal. Die hield Thijs voor geestelijk veel gezonder en dus berekenender dan zijn psychiaters. Daarin volgden de rechters het frame van het OM dat vooral een calculerende verdachte met dito ouders zag. De verdachte was voor het OM verward, maar vooral door eigen drugsgebruik.

De kern van deze kwestie was uiteindelijk de vraag in welke mate Thijs wist wat hij deed, toen hij op de Brunssummerheide een ouder echtpaar dat een hond uitliet, neerstak. En eerder hetzelfde deed, in de Scheveningse bosjes in Den Haag. Bij de beantwoording van die vraag weken officier en rechter af van pertinente psychiatrische diagnoses, vastgesteld door het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat leidde tot vonnissen waarin psychiatrische behandeling pas volgt na een zeer lange gevangenisstraf, in hoger beroep tenslotte op tweeëntwintig jaar vastgesteld. Dat is op zich al iets om bij stil te staan. Zou een behandeling die in ruwweg 2041 begint nog wel zin hebben. En is zoiets überhaupt mogelijk?

Maar vooral relevant zijn de vragen over het handelen van GGZ-instelling Mondriaan die de psychotische toestand van Thijs niet herkende. Overigens ook omdat hij die zelf ontkende en de verschijnselen verdoezelde. Daarop schreef Mondriaan wel dexamfetamine voor, tegen ADD en ADHD, wat bij deze patiënt waarschijnlijk niet speelde. Ook hier: achteraf.

Dat middel verhoogt intussen wel het risico op psychoses. Daarop beval de inspectie Volksgezondheid in een vertrouwelijk onderzoeksrapport vier verbetermaatregelen aan, die lezen als een catalogus van de ‘geleerde lessen’ in deze casus. Maar die mochten vervolgens weer niet worden gedeeld. Daarmee missen ze een publiek effect en dragen ze dus niet bij aan de meningsvorming van professionals elders.

De uitgebreide journalistieke reconstructie op basis van dossieronderzoek, vertrouwelijke documentatie en gesprekken werpt nogal wat zorgelijke vragen op. Eigenlijk te veel om van een degelijke rechtsgang te kunnen spreken. Achteraf dan.