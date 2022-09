VN: Ethiopië begaat oorlogsmisdaden in Tigray

In de Ethiopische regio Tigray vinden buitengerechtelijke executies, verkrachtingen en seksueel geweld plaats. Ook wordt honger er als oorlogswapen gebruikt. Dat constateert de Internationale commissie van mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties in een maandag verschenen rapport. De onderzoekers zien „redelijke gronden” om aan het nemen dat de Ethiopische regering sinds het begin van het geweld in november 2020 in Tigray oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaat.

De regering ontzegt de bevolking al meer dan een jaar toegang tot basisvoorzieningen, zoals elektriciteit en internet. In combinatie met een tekort aan voedsel, medicijnen, brandstof en beperkingen op humanitaire toegang leidt dit ertoe dat ongeveer 20 miljoen mensen hulp en bescherming nodig hebben, van wie bijna driekwart vrouwen en kinderen.

Het percentage kinderen in Tigray dat vaccinaties krijgt, is sinds de oorlog van 90 procent gedaald tot onder de 10 procent, meldt Reuters op basis van gegevens van het Tigray Health Bureau. Hierdoor nemen dodelijke kinderziektes zoals mazelen en kinkhoest toe.

Eritrese leger

Het rapport komt nadat eind augustus de gevechten tussen het regeringsleger en het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF) na een wapenstilstand van vijf maanden werden hervat. Volgens woordvoerder Getachew Reda van het TPLF, is buurland Eritrea dinsdag begonnen met een „grootschalig offensief” en vinden er op verschillende plaatsen langs de grens zware gevechten plaats. Eritrea stuurde de afgelopen week zijn volledige leger naar Tigray om het Ethiopische leger te steunen in de gevechten, zo schrijft Reda. De VN-experts waarschuwen dat deze hernieuwde gewelddadigheden het risico op toekomstige gruweldaden vergroten.

Human Rights Watch publiceerde dit voorjaar ook al een onderzoek waarin het oorlogsmisdaden vaststelde en de Ethiopische regering verantwoordelijk hield voor etnische zuivering.

De vijf miljoen Tigreeërs waren totdat premier Abiy Ahmed in 2018 aan het roer kwam jarenlang de machtigste etnische groep in Ethiopië, maar werden door Ahmed opzij geschoven. Onder leiding van hun regionale machthebbers TPLF lieten ze op een steeds hardere toon hun onvrede hierover blijken. In het najaar van 2020 stuurde premier Ahmed voor het eerst het leger op hen af.

De rebellen lieten onlangs weten bereid te zijn tot een hernieuwd staakt-het-vuren en deel te nemen aan een vredesproces onder leiding van de Afrikaanse Unie.

