Vlaamse auteur wint nieuwe non-fictieprijs

De Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, een nieuwe non-fictieprijs, is gewonnen door de Vlaamse journalist en schrijver Tom Naegels. De Vlaamse auteur, die al meerdere romans publiceerde, krijgt de prijs voor zijn boek Nieuw België, een migratiegeschiedenis. Volgens de jury, die het boek selecteerde uit een shortlist van vijf boeken, is Nieuw België een boek ‘dat je nu moet lezen om deze tijd te begrijpen’. „Op basis van een gedegen onderzoek reconstrueert Tom Naegels de migratiegeschiedenis van België. Uit soms gortdroog archiefmateriaal vist hij juist dat ene menselijke verhaal dat alles duidelijk maakt. Naegels levert daarmee de broodnodige historische basis voor de hedendaagse discussie over migratie”, aldus het juryrapport.

Naegels ontvangt een bedrag van 15.000 euro. De andere genomineerden op de shortlist zijn Gronings goud van Wendelmoet Boersema, Waarom vrouwen minder verdienen van Sophie van Gool, Nieuwe kruisvaarders van Sander Rietveld en De Doorsons: Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied van Roline Redmond, die eerder dit jaar de Brusseprijs 2022 won voor het beste journalistieke boek. De Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar werd dit jaar voor het eerst uitgereikt, de jury bestaat uit Saskia De Coster, Simon Demeulemeester, Nadia Bouras, Ivan De Vadder en Miriam Rasch. Uit bijna 400 inzendingen kozen zij het Belangrijkste Boek van het Jaar 2022.

