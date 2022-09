Vijf mensen opgepakt in Den Haag tijdens Prinsjesdag

De politie in Den Haag heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag vijf mensen opgepakt. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan belediging, hebben bevelen van autoriteiten genegeerd of weigerden zich te identificeren, meldt de politie op Twitter.

Ook heeft de politie zes trekkers in beslag genomen. Bij vijf van de zes was de reden dat bestuurders het eerder afgekondigde noodbevel negeerden. De zesde bestuurder is opgepakt wegens gevaarlijk rijgedrag. Daarvoor wordt een proces-verbaal opgemaakt.

De gemeente Den Haag had in de nacht van maandag op dinsdag het noodbevel afgekondigd in het centrum van de stad wegens „ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde”. „Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid”, schreef de gemeente. Sommige boeren probeerden dinsdag toch naar het centrum van Den Haag te rijden. De eigenaren kunnen de in beslag genomen trekkers in de loop van dinsdag weer ophalen, mits ze direct vertrekken uit Den Haag, zo meldt persbureau ANP.