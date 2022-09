Trekkers van protesterende boeren in Den Haag in beslag genomen, geen arrestaties

De politie van Den Haag heeft dinsdagochtend een aantal trekkers van protesterende boeren in beslag genomen. Dat deed de politie omdat de boeren het eerder afgekondigde noodbevel negeerden. Zij probeerden naar het centrum van de stad te rijden en volgden de aanwijzingen van de politie om Den Haag te verlaten niet op. Het is onbekend hoeveel trekkers er precies in beslag zijn genomen. Tot nu toe hebben er nog geen arrestaties plaatsgevonden.

In de nacht van maandag op dinsdag kondigde de gemeente Den Haag een noodbevel af in het centrum van de stad „wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag”. Boeren die met trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en zullen „indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders worden geleid”, schreef de gemeente. De boeren mogen wel zonder trekker in het centrum van Den Haag demonstreren.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) vroeg de boeren dinsdagochtend op Twitter hun trekker thuis te laten. „Demonstreren mag, maar niet met grote voertuigen”, schrijft ze. „Denk aan de veiligheid van alle mensen die vandaag naar Prinsjesdag komen.” Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Haag zijn er voor dinsdag vijf demonstraties aangemeld, waaronder een van de Republikeinen.