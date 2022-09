Tot levenslang veroordeelde Amerikaan, bekend van podcastserie, vrijgelaten

Een Amerikaanse rechter heeft de 41-jarige Adnan Syed maandag vrijgelaten. Dat schrijft de New York Times. Syed zat al ruim twintig jaar vast nadat hij veroordeeld werd tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin. De zaak kreeg wereldwijde bekendheid door de misdaadpodcast Serial.

Syed werd in 2000 veroordeeld tot levenslang. Dat vonnis heeft de rechter in Baltimore vernietigd omdat er volgens haar door de openbare aanklagers niet genoeg onderzoek is gedaan naar twee andere verdachten. De aanklagers hebben 30 dagen de tijd om een nieuw proces te starten, daarna vervalt de aanklacht tegen Syed, die tot die tijd huisarrest heeft.

In 1999 werd de toen 18-jarige ex-vriendin van Syed, Hae Min Lee, gevonden in een park in Baltimore. Ze was gewurgd en begraven. Syed, die zeventien was toen hij in 2000 werd veroordeeld, heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Volgens de advocaat van Syed was hij stomverbaasd dat hij opeens de gevangenis uit kon lopen nadat hij meer dan de helft van zijn leven achter de tralies had doorgebracht. „Hij zei dat hij niet kan geloven dat het echt is. Vandaag is zowel vreugdevol als ongelooflijk overweldigend.”

Serial

De zaak van Adnan Syed kreeg wereldwijde bekendheid doordat journalist Sarah Koenig in 2014 een podcast maakte over de zaak waarin ze uitvoerig vragen stelt over het gebruikte bewijsmateriaal. Koenig werd benaderd door een kennis van Syed, die haar vroeg in de zaak te duiken. Hoe meer ze zich verdiepte, des te meer vreemde details er naar boven kwamen. Sarah Koenig kwam na een jaar speuren op het idee van een documentaireserie over de zaak.

Ze maakte een serie van twaalf afleveringen waarin ze de luisteraar stap voor stap door haar onderzoek meeneemt. Naar aanleiding van de podcast kreeg Syed in 2016 ook al een nieuw proces, maar deze leidde niet tot vrijlating.

Na de uitspraak van de rechter sprak de broer van Hae Min Lee zich uit. „Dit is geen podcast voor mij. Dit is het echte leven. Een nooit eindigende nachtmerrie voor meer dan twintig jaar.” Hij zei dat hij zich verraden voelde door de uitspraak en gefrustreerd is door de vele wendingen in de zaak in de afgelopen twee decennia. „Telkens wanneer ik denk dat het is afgelopen, komt het terug.”