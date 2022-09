Jeroen Dijselbloem, minister van Financiën in Rutte II, wandelde op de ochtend van Prinsjesdag altijd door een steegje. Dat was de snelste route van zijn eigen ministerie naar dat van Mark Rutte, daarna ging hij naar de Tweede Kamer. In zijn hand: het koffertje met de Miljoenennota.

ANP-fotograaf Bart Maat loopt elk jaar met de minister van Financiën mee en in het café van de Tweede Kamer zegt hij dat Wopke Hoekstra in Rutte III een omweg was gaan nemen: langs de Hofvijver. Daar stonden ’s ochtends al veel mensen te wachten op Willem-Alexander. Op beelden van Maat zie je dat Hoekstra en zijn vrouw Liselot worden toegejuicht alsof zíj de koning en de koningin zijn. Ze lopen zwaaiend en handenschuddend langs de dranghekken. Kinderen krijgen van Wopke Hoekstra een high five.

In 2021 maakte Bart Maat (42) de foto van de ‘functie elders’-notitie van Kasja Ollongren en als iemand weet hoe ver politici soms gaan voor het perfecte beeld, is hij het wel. Als fotograaf van het enige landelijke persbureau wordt hij soms ook in zijn eentje uitgenodigd op ministeries. Vorige week nog mocht alleen híj mee toen Rutte langsging bij een bakker om te horen hoe moeilijk bakkers het nu hebben, door de hoge prijs voor gas en graan. Maar net voordat Rutte een haarnetje zou opzetten om langs de kneedbakken en ovens te lopen, kreeg Maat te horen dat ‘het fotomoment’ voorbij was. „Bijzonder he?”, zegt hij. „Zoiets kan de koning geen bal schelen. Die doet alles op: veiligheidsbril, haarnetje, helm.”

Op zijn laptop laat hij een compilatie zien van CDA’ers die zich jarenlang allemaal op dezelfde manier lieten portretteren: met hun ene hand houden ze de ringvinger vast van hun andere hand. „Die hadden dus dezelfde mediatrainer.”

Na Prinsjesdag zijn in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen en op de tweede dag, als Rutte aan het woord komt, kan Bart Maat ’s ochtends langskomen in het Torentje voor een foto van de premier die zich voorbereidt op het debat. Al jaren. Rutte lijkt eraan gehecht te zijn, zoals aan elke vaste gewoonte. Soms zit hij achter zijn bureau, soms wil hij staan. Vorig jaar was een groepje ambtenaren speciaal voor de foto om hem heen komen zitten, dossiermappen op schoot. Eén vrouw zit half op Ruttes bureau, hij kijkt haar aan en lacht.

Elke minister is nerveus met camera’s in de buurt, zegt Maat. „Ze blijven toch lachen.” Deze Prinsjesdag volgt hij Sigrid Kaag. Zij krijgt, zei ze pas nog, beveiliging omdat ze wordt bedreigd en zal zo goed als zeker niet gaan wandelen. Samen met andere fotografen zal Maat haar wel zien op het ministerie van Financiën en in de Tweede Kamer. Hij is benieuwd, zegt hij, hoe ze zich houdt onder alle aandacht, de héle dag. Want mediatraining helpt lang niet altijd: Kaag lacht alleen als ze iets leuk vindt. „Aan haar zie je élke irritatie.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.