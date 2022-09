Rooms-katholieke primeur: Vlaamse bisschoppen staan kerkelijke zegening homostellen toe

Homostellen in Vlaanderen kunnen zich binnenkort laten zegenen in de rooms-katholieke kerk, ondanks een regel van het Vaticaan die dat verbiedt. De Vlaamse bisschoppen zijn de eersten ter wereld die kerkelijke zegening van homoparen toestaan. Zij hebben dat dinsdag bekendgemaakt, zo meldt het Nederlands Dagblad. Daarnaast zal in Vlaanderen een aanspreekpunt worden opgericht voor gelovigen uit de lhbti-gemeenschap.

De Vlaamse bisschoppen benadrukken dat de zegening niet hetzelfde is als een sacramenteel huwelijk, dat is nog steeds enkel tussen man en vrouw. Maar, zo schrijven de geestelijken, „veel homostellen hebben de Vlaamse Kerk gevraagd om een gebedsmoment, om God te vragen dat Hij dit engagement van liefde en trouw mag zegenen en bestendigen”. De bisschoppen hebben een voorstel ingediend voor gebedsliturgie die voor de zegening kan worden gebruikt.

‘Baanbrekend’

Verder schrijven de bisschoppen dat ze met deze toenadering respect willen tonen en dat ze hun „pastorale betrokkenheid op homoseksuele personen en paren structureel willen verankeren”. De coördinator van het nieuwe aanspreekpunt voor lhbti-leden in de Vlaamse geloofsgemeenschap, Willy Bombeek, is zelf gelovige en homo. Hij noemt de beslissing van zijn kerk „baanbrekend”, meldt omroep VRT Nieuws.

In maart vorig jaar oordeelde het Vaticaan dat een kerkelijke zegening van homostellen verboden is omdat God homoseksuele handelingen een zonde zou vinden. Alleen individuen die homo zijn kunnen vragen om een zegening, liefdesstellen kunnen dat niet. De Vlaamse kerk wil zo ontvankelijker zijn voor homoseksuele leden en „een klimaat van respect, erkenning en integratie” creëren. De Vlaamse bisschoppen haalden ook de oproep aan van de huidige paus Franciscus om de kerk meer open te stellen voor de lhbti-gemeenschap. Paus Franciscus zei eerder dat iedereen het recht moet hebben een gezin te kunnen zijn. Het thema ‘homohuwelijk’ werd door hem nog wel vermeden.