Roddel overwoekert halfbakken dystopie ‘Don’t Worry Darling’

Bij Don’t Worry Darling heeft de roddel de film voortvarend overwoekerd. Regisseur Olivia Wilde die met popidool Harry Styles in bed dook. Hoofdrolspeler Florence Pugh, een kennis van Wildes bedrogen echtgenoot Jason Sudeikis, die de film saboteerde. En spuugde Harry Styles nu naar collega Chris Pine bij de première in Venetië?

Clickbait dus: Don’t Worry Darling is uitgegroeid tot een legendarische rampset waar de cast onprofessioneel de vuile was buiten hangt. Wat gunstig kan uitpakken: compenseert nieuwsgierigheid zo wellicht de matige recensies? De film zelf duikt na een bemoedigende aanloop namelijk in een peilloze afgrond.

Het betreft een moderne variant op Ira Levins paranoïde roman The Stepford Wifes uit 1972, waar een fotografe vermoedt dat mannen in haar schijnbaar idyllische buitenwijk hun vrouwen door robots vervangen. Florence Pugh speelt huisvrouw Alice in de jaren-50-utopie Victory, waar de kerels ’s ochtends in chromen wiebelbakken hun bungalows verlaten om aan een supergeheim project te werken. De dames poetsen, shoppen, roddelen en drinken cocktails dat het een lust is om ’s avonds manlief met het eten op tafel en in avondjurk op te wachten.

Iets klopt niet: Alice ziet vreemde ‘glitches’, droomt over een morbide ballet met Marilyn Monroe-pruiken, koopt een doos windeieren. Onbehagen neemt de overhand, zeker als buurvrouw Margaret gilt dat Victory een valstrik is en zelfmoord pleegt – waarna mannen in rode overals haar lichaam vlot afvoeren en Margaret vredig en intact terugkeert.

Victory is een alt-right mannenfantasie: „This World is Ours”, brullen zij. Florence Pugh weet prima raad met haar spiraal van ongemak via paranoia naar paniek, Harry Styles’ wezenloze acteren past daar – wellicht onbedoeld – goed bij. Maar de finale ontspoort in chaotische, cartooneske actie, en de verklaring van Victory is halfbakken, ongerijmd en onbevredigend uitgewerkt. Jammer, er vallen interessante dingen te beweren over informatietechnologie die vrijhavens voor reactionaire impulsen biedt.

Sciencefiction Don’t Worry Darling Regie: Olivia Wilde. Met: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine. Lengte: 122 min. ●●●●●

