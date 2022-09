Pro-republikeinse beweging demonstreert tegen de monarchie

Voor de tijdelijke Tweede Kamer staan demonstranten van de pro-republikeinse beweging Republiek. Bewust demonstreren ze daar, vertelt voorzitter Floris Müller, en „expliciet niet langs de route van de koets”. De republikeinen willen Kamerleden aanspreken op weg naar de Verenigde Vergadering in de Koninklijke Schouwburg.

Müller zegt: „Straks klinkt er een driewerf ‘hoera’ voor de koning. Je zou kunnen zeggen ‘dat is symboliek’. Maar het klopt niet want de volksvertegenwoordigers moeten opkomen voor de samenleving, niet voor de koning.” Republiek bedacht „101 termen” die in plaats van ‘Leve de Koning!’ geroepen kunnen worden. Op hun spandoek staat: Leve de democratie!

De plannen die de koning in de Troonrede voorleest, zijn voor Nederlanders van levensbelang, zegt Müller. „Hij zal vast zeggen dat we allemaal moeten inleveren. De koning krijgt er zelf een half miljoen bij.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Minister Kaag ondertekent Miljoenennota