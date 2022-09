Rapport: Zonder samenwerking gaat de energietransitie niet snel genoeg

De mogelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad wordt ernstig belemmerd door een gebrek aan samenwerking tussen landen. Dat is de conclusie van het eerste Breakthrough Agenda Report dat deze dinsdag is gepubliceerd door het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA). Het onderzoek vond plaats op verzoek van een groep van 45 landen die gezamenlijk zo’n 70 procent van de wereldeconomie uitmaken, waaronder ook Nederland, tijdens de klimaattop in Glasgow bijna een jaar geleden.

De auteurs zien positieve ontwikkelingen op het gebied van klimaatbeleid. Zo verdubbelde het aantal elektrische auto’s in 2021 tot 6,6 miljoen. Dit jaar zal de hoeveelheid energie uit duurzame bronnen met 8 procent toenemen, een nieuw record. Daarnaast daalt de prijs van elektriciteit uit zon en wind in een ongekend tempo.

Bij die cijfers zijn wel kanttekeningen te plaatsen. Zo lijkt een verdubbeling van de verkoop van elektrische auto’s spectaculair, maar in dit tempo zal het nog wel even duren voordat de 1,4 miljard benzine- en dieselauto’s die de wereld nu telt allemaal vervangen zijn. Bovendien kost elektrisch rijden niet ineens veel minder energie dan rijden op fossiele brandstoffen.

Dat is een tweede probleem. Een groei van 8 procent duurzame energie klinkt als veel. Maar nog steeds wordt ongeveer driekwart van alle energie wereldwijd opgewekt met kolen, olie en gas. Bovendien groeit de mondiale vraag naar energie. Duurzame energie is daarmee een schaars product en zal dat vermoedelijk nog vele jaren blijven. De ‘groene’ stroom die wordt gebruikt voor elektrische auto’s, is niet beschikbaar voor een warmtepomp om een huis te verwarmen, of voor elektrolyse om ‘groene’ waterstof te maken.

Ongekende versnelling nodig

IEA en IRENA relativeren ook zelf in hun rapport de opgesomde successen. Ze concluderen dat alleen door een ongekende versnelling van de energietransitie de mondiale klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn afgesproken daadwerkelijk kunnen worden gehaald.

De belangrijkste voorwaarde voor zo’n versnelling is meer internationale samenwerking, aldus het rapport. Die samenwerking moet op alle mogelijke terreinen plaatsvinden: van koppeling van elektriciteitsnetwerken tussen landen, tot het delen van technologische kennis, en van internationale afspraken over het uitfaseren van benzineauto’s, tot een standaardisatie van laadpalen.

„Door samen te werken gaat de transitie sneller, wordt die goedkoper en beter bereikbaar voor iedereen”, zei IEA-directeur Fatih Birol bij de presentatie van het rapport. „Zonder deze samenwerking wordt het een veel grotere uitdaging om ‘netto-nul’ emissies te bereiken en kan dat moment met decennia worden vertraagd.”

Zonder radicale en onmiddellijke actie komt er een einde aan de kans om op anderhalve graad te blijven koersen Francesco La Camera Directeur IRENA

Die tijd is er niet, concludeert IRENA-directeur Francesco La Camera. „De (huidige) energie- en klimaatcrisis laat de zwakheden en kwetsbaarheden zien van een systeem dat zwaar leunt op de brandstoffen van de twintigste eeuw. Zonder radicale en onmiddellijke actie komt er een einde aan de kans om op anderhalve graad te blijven koersen.”

Volgens het rapport moeten de investeringen in duurzame energie jaarlijks met 25 procent toenemen, tot 1.000 miljard euro in 2030 – een vergelijkbaar bedrag is nodig om elektriciteitsnetwerken te versterken. Belangrijk is dat die investeringen niet alleen in rijke landen plaatsvinden. Van de investeringen in duurzame energie tussen 2010 en 2020 (totaal bijna 3.000 miljard euro), ging slechts 2 procent naar Afrika.

Met hun rapport willen de onderzoekers een signaal geven aan de klimaatonderhandelaars op de top in Egypte in november. Duurzame energie is volgens IRENA-directeur La Camera „een strategische keuze voor betaalbare energie, banen, economische groei en een schoner milieu”.