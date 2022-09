Pro-Russisch leiderschap in zelfverklaarde ‘republieken’ in Donbas dringt aan op snelle referenda

Het pro-Russische leiderschap in de zelfverklaarde maar internationaal niet erkende ‘volksrepublieken’ in de provincies Loehansk en Donetsk willen haast maken met referenda. Ze willen dat de gebieden in het oosten van Oekraïne zo snel mogelijk door Rusland worden geannexeerd, melden internationale persbureaus. Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War zijn de Kremlingezinde autoriteiten in paniek over het tot dusver succesvolle Oekraïense tegenoffensief.

Een voor Rusland geslaagd referendum in bezette gebieden kan de Russische koers in de oorlog doen veranderen. Het Kremlin heeft al vaker duidelijk gemaakt dat het aanvallen op Russisch grondgebied niet zal tolereren. Fantasieën over de inzet van tactische nucleaire wapens worden daarbij vrijelijk geuit, vooral in Russische staatsmedia. Mocht Rusland de separatistische gebieden met illegale referenda ‘inlijven’, kan het „zonder handboeien” op Oekraïense aanvallen op het gebied reageren, claimde de Russische propagandist Margarita Simonjan.

De haast die de door het Kremlin gesteunde autoriteiten willen maken met referenda duidt volgens het Institute for the Study of War op paniek over het Oekraïense tegenoffensief. Actuele informatie over de ontwikkelingen aan de frontlinie is lastig te verkrijgen, maar het Oekraïense tegenoffensief is tot dusverre succesvol gebleken. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn Oekraïense troepen inmiddels genaderd tot Lysytsjansk, dat in juli als laatste in de provincie Loehansk gelegen stad in Russische handen viel.

Mocht het van snelle Russische referenda in illegaal bezette Oekraïense gebieden komen, is de kans klein dat die eerlijk verlopen. Bij het referendum op de Krim in 2014 stemde volgens de Russen bijna 97 procent van de inwoners voor aansluiting bij Rusland — iets wat met de demografische samenstelling van van het schiereiland onmogelijk lijkt. Hoewel er in de Donbas-regio voornamelijk Russisch wordt gesproken, heeft volgens een Oekraïense peiling 82 procent van de Oekraïners in bezette gebieden een negatieve houding ten opzichte van Rusland.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Pro-Russisch leiderschap in zelfverklaarde ‘republieken’ in Donbas dringt aan op snelle referenda