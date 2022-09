Het was rumoerig in Den Haag deze Prinsjesdag. De gemeente kondigde in de nacht van maandag op dinsdag al een noodbevel af in het centrum wegens „ernstige vrees" voor verstoring van de openbare orde. Boeren hadden namelijk aangekondigd te gaan protesteren. In totaal zijn er zes trekkers in beslag genomen, meldt de politie van Den Haag later op dinsdagmiddag.

Foto Pepijn Kouwenberg