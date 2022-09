Opnieuw gemeenteambtenaar Den Haag verdacht van paspoortfraude

Een 32-jarige gemeenteambtenaar uit Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van paspoorten en rijbewijzen. Dat maakt het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. Het is de tweede keer dat een ambtenaar van de gemeente Den Haag is aangehouden voor het leveren van valse documenten.

De man werkt sinds maart als uitzendkracht voor de gemeente en kwam in beeld na een intern onderzoek. Bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs bleek de foto niet overeen te komen met eerder geregistreerde beelden, zo constateerde de RDW. De gemeente deed naar aanleiding hiervan aangifte, waarna ook de Rijksrecherche een onderzoek startte. De 32-jarige Hagenaar is vorige week woensdag aangehouden. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag vindt dat er „snel gehandeld” is maar betreurt dat ze opnieuw slachtoffer zijn van strafbare feiten. Over hoeveel paspoorten en rijbewijzen het gaat doet de gemeente geen uitspraak.

Een vergelijkbare zaak deed zich eerder voor bij gemeenteambtenaar Van D. Zij werkte jarenlang bij de gemeente Den Haag, tot ze in juni 2020 werd ontslagen. Justitie verdenkt haar van het vervalsen van paspoorten voor criminelen, onder wie Ridouan Taghi. Om dit in de toekomst te voorkomen werden eerder maatregelen getroffen.

Hoe de 32-jarige man ondanks deze maatregelen toch enkele maanden heeft kunnen handelen is onduidelijk. Een woordvoerder van de gemeente spreekt van een „ondermijnende vorm van criminaliteit”. De verdachte heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), maar het voorkomen van criminaliteit binnen de gemeente „blijft mensenwerk”.

Structurele problemen

In juli schreef staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties, D66) aan de Tweede Kamer dat er structurele problemen zijn met de manier waarop in Nederland paspoorten uitgegeven worden. Uit een steekproef bij 17 gemeenten bleek toen in ruim een kwart van de gevallen dat de procedure voor de uitgifte van paspoorten niet is gevolgd. Er is een landelijk programma aangekondigd om het proces rondom de aanvraag en levering van identiteitsdocumenten te verbeteren.

