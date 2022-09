Nieuwe ‘Heartbreak High’ is net zo fris als het origineel ooit was

Dramaserie Heartbreak High Van: Hannah Carroll Chapman. Met: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayde. Netflix, 8 afl. van ca. 50 minuten. ●●●●●

Een serie-reboot haalt het zelden bij het origineel. In het beste geval is zo’n nieuwe versie van een oude hit prettig vertrouwd maar niet vernieuwend. In het slechtste geval is het een opgewarmd restje dat het vooral moet hebben van de saus van nostalgie die er overheen gegoten is. Saus die na een paar happen toch wat oudbakken blijkt.

Het is daarom opvallend dat Heartbreak High, de Netflix-reboot van de gelijknamige Australische hitserie uit de jaren negentig, net zo fris en van nu voelt als het origineel bijna dertig jaar geleden deed. Iets dat vooral komt omdat schrijver en showrunner Hannah Carroll Chapman – groot fan van het origineel – al vroeg in het maakproces besloot dat ze geen reboot voor de oude fans wilde maken. In plaats daarvan wilde ze de huidige generatie tieners dat geven wat zij zelf had toen ze hun leeftijd had: een eigen Heartbreak High.

Dus werd het idee om voor iedere aflevering een andere acteur uit het origineel uit te nodigen voor een gastrol geschrapt, en werd er gekeken naar wat de tienerserie in de nineties zo speciaal maakte voor veel kijkers: een ongebruikelijk diverse cast, een vele malen rauwere weergave van een middelbare school dan tot dat moment de norm was op televisie, veel Australische subculturen en slang (de woordjes ‘rack off’ kwamen iedere aflevering meerdere keren voorbij) en een paar aantrekkelijke hoofdrolspelers.

Qua diversiteit doet het Heartbreak High van 2022 niet onder voor het origineel. Rauw voelt de nieuwe serie alleen een stuk minder, al komt dit vooral door het glossy filter dat inmiddels standaard lijkt voor Netflix-series en het geheel vrolijk en licht maakt, hoe serieus de onderwerpen soms ook zijn.

Seksualiteit en gender

Waar de scholieren van Hartley High in de jaren negentig vooral tegen klassenverschillen aanliepen, ligt de focus in 2022 meer op seksualiteit en gender. Een opvallend groot deel van de personages zal zichzelf als queer omschrijven, en meerdere van de hoofdpersonen zijn non-binair. Iets dat de jongeren onderling niet meer dan normaal vinden, enkel de ouders hebben af en toe wat moeite met de gekozen voornaamwoorden.

Veel van het drama in het eerste seizoen draait om de ontdekking van iets dat de scholieren een ‘incest kaart’ hebben gedoopt, een enorme muurtekening in een verlaten trappenhuis van de school waarop nauwkeurig uiteengezet wordt welke leerlingen het met elkaar hebben aangelegd en welke seksuele handelingen zij hebben uitgevoerd (dit zijn er overigens schokkend veel, allemaal met de meest bizarre namen). De ontdekking van de kaart zorgt ervoor dat alle studenten die op de muur staan, verplicht twee keer per week de in allerijl in het leven geroepen ‘sexual literacy tutorials’ moeten bijwonen – een klas die door de tieners al snel tot SLTs (spreek uit ‘sluts’) wordt omgedoopt.

Doordat de focus zo duidelijk op seksuele ontplooiing ligt, ontkomt de nieuwe Heartbreak High niet aan de vergelijkingen met andere (tiener)series van het moment - en dan met name de hitseries Sex Education en Euphoria waar het inderdaad veel van weg heeft (al is het lang niet zo donker als die laatste titel). Erg is dat in dit geval niet. Heartbreak High barst van de personages die je direct in je hart sluit, en verhaallijnen die aflevering na aflevering blijven boeien. Precies wat een goede tienerserie behoort te doen.