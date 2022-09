Ministers en Kamerleden laten hun haar doen door mbo-studenten

Meerdere ministers en Kamerleden laten dinsdagochtend hun haar en eventueel make-up doen door studenten die een mbo-opleiding volgen tot schoonheidsspecialist of modeontwerper. Onder meer minister voor Onderwijs Dennis Wiersma (VVD), ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf en BBB-leider Caroline van der Plas namen in de kappersstoel plaats. ‘Dit is MBO’, een platform van de MBO Raad, Samenwerkingsorganisatie Beroepsorganisatie Bedrijfsleven (SBB) en WorldSkills nodigde politici uit om het belang van goed opgeleide vakmensen te onderstrepen.

Meerdere ministers en Kamerleden laten dinsdagochtend hun haar en eventueel make-up doen door schoonheidsspecialisten uit het mbo. Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) was van de partij. Foto Jeroen Jumelet/ANP CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf laat rustig haar haar doen door een mbo-student. Foto Jeroen Jumelet/ANP … en het hoedje kan op om mee naar de Koninklijke Schouwburg te lopen. Foto Jeroen Jumelet/ANP BBB-leider Caroline van der Plas laat haar haar verzorgen door een mbo’er in opleiding. Foto Jeroen Jumelet/ANP … en het hoedje met boerenzakdoek kan op! Foto Jeroen Jumelet/ANP

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Ministers en Kamerleden laten hun haar doen door mbo’ers