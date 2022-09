Miljoenen inwoners Caribisch gebied zonder elektriciteit en stromend water door orkaan Fiona

Ruim een miljoen inwoners van het Caribische eiland Puerto Rico zitten nog zonder stroom nadat orkaan Fiona er maandag een ravage aanrichtte. Op het eiland, waar door de orkaan overstromingen en aardverschuivingen plaatsvonden, zijn twee doden gemeld, schrijft CNN. Puerto Ricaanse autoriteiten hopen dat de elektriciteitsvoorziening woensdag weer hersteld is. Verder herstel van de lokale infrastructuur wordt bemoeilijkt door hoogstaand water. De Verenigde Staten kondigden maandag al een noodtoestand af om meer hulp te kunnen bieden.

Ook elders in het Caribisch gebied heeft Fiona voor zware schade gezorgd. In de Dominicaanse Republiek, waar windsnelheden van 140 kilometer per uur werden geregistreerd, kwamen twee mensen om door het noodweer. Ruim een miljoen mensen zitten daar nog zonder stromend water. Vorige week zorgde orkaan Fiona, de eerste zware storm van dit orkaanseizoen, al voor een dode in Guadeloupe.

De volgende eilanden in het Caribisch gebied die dinsdag geraakt zijn door Fiona zijn de Turks- en Caicoseilanden, waar zeer zware overstromingen zouden hebben plaatsgevonden. Op de eilandengroepen, die tot Brits overzees gebied behoren, zijn nog geen slachtoffers gemeld. Inmiddels is Fiona opgeschaald naar een orkaan van de derde categorie, wat betekent dat er windstoten tot boven de 200 kilometer per uur kunnen plaatsvinden die aanzienlijke schade aan huizen en infrastructuur kunnen toebrengen.