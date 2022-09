Memphis Depay twijfelt niet aan zichzelf, ook al zit hij bij Barcelona op de bank

Als aan Memphis Depay wordt gevraagd of het nu extra lekker is om bij Oranje te zijn, verschijnt een brede lach op zijn gezicht. „Ja, natuurlijk”, zegt de 28-jarige international aan de rand van het trainingsveld in Zeist. „Het Nederlands elftal voelt altijd vertrouwd. Maar het belangrijkste is dat ik hier nu twee keer aan spelen toekom en voldoende wedstrijdritme opdoe. Want op het WK wil ik er echt staan.”

Louis van Gaal stelde deze week in aanloop naar de interlands tegen Polen en België dat Oranje geen „revalidatieoord” is. Daar bedoelde de bondscoach mee dat hij geen geblesseerde spelers selecteert. Maar er klinkt ook iets anders in door. Normaal gesproken moeten bij Van Gaal internationals bij hun club aantonen dat ze volledig fit en in vorm zijn om te kunnen presteren voor Nederland. Maar kennelijk is dat nu, twee maanden voor het WK in Qatar begint, toch even anders.

Want nu er verschillende sleutelspelers als Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Matthijs de Ligt én Memphis Depay bij hun club niet verzekerd zijn van een basisplaats, knijpt de bondscoach een oogje toe. Depay is met slechts 131 minuten in zes competitieduels het grootste zorgenkind van Van Gaal. Zeker omdat het aantal scorende spitsen bij Oranje zeer dun gezaaid is en Depay zelf de laatste jaren veruit de belangrijkste afmaker van het Nederlands elftal is. „Ik heb steeds overleg over mijn situatie gehad met de bondscoach”, vertelt Depay . „Onze belangen zijn echter niet altijd hetzelfde. De bondscoach wil natuurlijk dat ik zoveel mogelijk minuten maak. Maar ik wilde graag bij FC Barcelona blijven.”

Topscorer

De status van Depay bij FC Barcelona is in twaalf maanden tijd radicaal veranderd. Een jaar geleden kwam hij transfervrij over van Olympique Lyon als grote aanwinst van de toenmalige coach Ronald Koeman. Depay maakte in Catalonië zeker niet alle hooggespannen verwachtingen waar, maar werd met twaalf competitietreffers wel topscorer van de club. „Wat mij betreft ging het goed”, legt Depay uit. „Ik was van waarde voor het team.”

Daar leek FC Barcelona anders over te denken. De nieuwe trainer Xavi Hernández was niet bijzonder gecharmeerd van de grillige Depay, die in de hiërarchie achter andere aanvallers als Robert Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres, Ousmane Dembélé en Ansu Fati kwam te staan. Bovendien drukte Depay met zijn salaris zo zwaar op de begroting, dat de clubleiding van FC Barcelona hem graag zag vertrekken. Hij werd in verband gebracht met Juventus en Chelsea, maar het kwam niet tot een akkoord. „Er was inderdaad belangstelling voor me. Dus ben ik opties gaan afwegen”, zegt Depay. „Ik heb het naar mijn zin in Barcelona. Ik ben geen wegloper. Ik wilde met mijn voeten laten zien dat ik beter ben dan anderen.”

Zo begon Depay vol onzekerheden aan het seizoen dat in november wordt onderbroken voor het WK in Qatar. De tachtigvoudig international kon aanvankelijk alleen tijdens trainingen aan zijn conditie werken. „Ik ben nooit moedeloos geweest, maar het was wel lastig. Als je niet speelt, dan train je harder. Je bent als voetballer op zoek naar de juiste balans tussen fitheid en speelritme”, zegt Depay. „Minuten maken is toch wel het belangrijkste.” En dan lachend: „Dat je even kunt laten zien dat je het nog kan.”

In gesprek met de pers na de training Foto Maurice van Steen/ANP

Geen twijfel

Depay voegde er direct aan toe geen minuut over zichzelf te hebben getwijfeld. Hij beklaagde zich niet bij de clubleiding en gaf naar eigen zeggen alles tijdens de trainingen van FC Barcelona. Dat loonde. Depay stond alweer twee keer in de basis en bekroonde zijn comeback afgelopen zaterdag met een fraai doelpunt thuis tegen Elche. Dit keer stond hij samen met Lewandowski op het veld. Op donderdagavond zal hij in Warschau tegen de Pool spelen. Depay: „Lewandowski is een geweldige spits. Ik zie hem niet direct als een concurrent. Ik ben meer iemand die van links komt. Of als spelmaker speelt. We kunnen best samen in een elftal spelen. Dat werkte tegen Elche goed. Maar het was jammer dat ik er na een uur uit werd gehaald. Ik verlangde naar meer tijd. Want ik ben meestal in de laatste dertig minuten op mijn best. Dan kan ik met mijn power het verschil maken.”

Depay denkt niet dat hij aan fitheid en kracht heeft ingeleverd. „Nee, ik ben een speler die snel in het juiste ritme kan komen. De tijd zal het leren. Ik kan wel allerlei plannen in mijn hoofd hebben, maar vaak loopt alles anders. Ik denk dat het allemaal met een reden is gebeurd. Dat het is voorbestemd. We hebben allemaal met ups en downs te maken. Kijk naar Gini Wijnaldum. Die is nu uitgeschakeld (met een blessure, red.), maar heeft alweer een positieve mindset. Ik ben eerder ook sterker teruggekomen van een zware knieblessure.”

Depay werkt met een glimlach op zijn gezicht, op zijn groene voetbalschoenen, de training af. Hij dolt af en toe met zijn ploeggenoot Frenkie de Jong, die afgelopen zaterdag eveneens in de basis van Barça stond. Tot opluchting van Van Gaal. Depay is trots op de wijze waarop Frenkie de Jong zich heeft opgesteld. De roerige zomer waarin ze beiden bij FC Barcelona onder zware druk stonden om geld in te leveren of te vertrekken, heeft ze dichter bij elkaar gebracht. „Ik neem echt mijn petje af voor Frenkie. Hij gaat zo professioneel om met de hele situatie”, zegt Depay. „We zien elkaar veel. Bespreken van alles. Eten met elkaar. En we steunen elkaar. Zo slecht gaat het ook niet hoor. Ik speel bij de grootste club van de wereld en ik word netjes iedere maand betaald.” Met een knipoog: „Ik denk Frenkie ook hoor. Die heeft echt wel geld genoeg.”