Makaak bemoedert pluchen knuffel

Makakenmoeders blijken zich probleemloos te hechten aan een pluchen knuffel als die kort na de geboorte de plaats inneemt van het echte kind. De apenmoeders houden de knuffel dan even dicht tegen zich aan als ze met een echt kind zouden doen en ze vertonen ook precies hetzelfde agressieve gedrag als een andere makaak of een verzorger te dichtbij komt. In één geval verkiest de moeder zelfs de knuffel boven haar echte kind, als die na zes uur weer in haar nabijheid wordt gelegd (om een medische reden, omdat borstvoeding misschien de nageboorte sneller kon laten komen bij deze moeder). Een verwisseling na een week werkt niet: de moeder wil dan haar eigen kind niet kwijt.

Bij makakenkínderen is die verrassend sterke hechting aan simpele zachte voorwerpen al ruim een halve eeuw geleden vastgesteld. Dat beroemde experiment, van Harry Harlow en Robbert Zimmermann, met eenzame makakenkinderen die zich wanhopig vasthielden aan nepmoeders van stof en ijzerdraad, baarde indertijd veel opzien. Maar bij makakenmoeders was het ‘omgekeerde’ effect tot nu toe nooit onderzocht, zo schrijft neurobioloog Margaret Livingstone deze week in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS. Livingstone kwam op het idee voor dit onderzoek omdat haar opviel dat de tierende moeder van een overleden makakenjong helemaal tot rust kwam met een knuffel die Livingstone haar in een opwelling gaf.

Kooi

Niet álle moeders bleken gecharmeerd van een knuffel. Livingstone beschrijft in totaal acht verwisselingspogingen, bij vijf moeders. In alle gevallen werd het pasgeboren jong kort na geboorte bij de (daartoe verdoofde) moeder weggehaald. De jongen werden weggehaald omdat ze gebruikt werden voor een ánder experiment waarbij ze door verzorgers werden opgevoed. In één geval ging het om een doodgeboren kindje. Drie moeders, na in totaal vijf geboortes, pakten als ze bijkwamen uit de lichte verdoving de zachte knuffel op die Livingstone in hun kooi had gelegd. De harde en stijve babypop die Livingstone ook in de kooi legde, werd consequent genegeerd. Deze drie moeders droegen de pluchen knuffel een week tot zelfs een paar maanden bij zich. De twee andere moeders, met tezamen drie geboortes, negeerden daarentegen de pluchen knuffel. Zij vertoonden na het weghalen van de baby ook geen stress. Waardoor dit verschil in reactie ontstaat, is onduidelijk.

Onder beide groepen moeders waren apen die door mensen opgevoed waren en apen die door hun eigen moeder opgevoed waren. In alle gevallen hield de moeder ook het pas geboren kind aanvankelijk stevig vast. De geboortes zelf werden niet geobserveerd, pas als ’s ochtends de lichten aangingen konden de verzorgers zien of er die nacht een kind geboren was.

Afgrijzen

In een eerste reactie reageert de primatoloog en psycholoog Mariska Kret, hoogleraar in Leiden, vol afgrijzen op dit onderzoek. „Walgelijk! Dat er levende kindjes worden weggehaald bij de moeder vind ik volstrekt onethisch en onnodig. Zeker, die oude studies van Harlow worden nog steeds veel aangehaald, maar dat deze praktijken nog steeds worden goedgekeurd verrast me zeer.” Volgens Kret had dit onderzoek prima bij toch al doodgeboren kindjes kunnen worden gedaan, zoals ook in de aanloop van het onderzoek gebeurde. „Dat had misschien meer tijd gekost, maar dan was dezelfde belangrijke kennis verworven op een veel diervriendelijkere manier.” Kret is dan weer wel positief dat deze betrekkelijk incidentele observaties überhaupt worden gepubliceerd. „Deze publicatie levert op zichzelf nog geen dwingend bewijs, maar andere onderzoekers zullen nu ook hun observaties op dit gebied gaan publiceren.”

Alleen in zachtheid, harigheid en grootte lijken de gebruikte knuffels op de echte kinderen. Geur, beweeglijkheid en een specifiek makakenuiterlijk maken kennelijk weinig uit voor dit proces van sterke hechting, direct na de geboorte. In de evolutie zou je bij zoogdieren een gevoeliger proces verwachten, maar kennelijk is dit goed genoeg en biedt het misschien ook precies de juiste flexibiliteit, aldus Livingstone. Al te precieze normen zouden misschien leiden tot onnodige verstotingen.

Dat zachte aanraking van een knuffel al een moederneiging kan bevredigen, sluit aan bij het effect van zachte aanraking in het algemeen, schrijft Livingstone. Aanraking werkt in het héle leven van primaten kalmerend, en misschien zelfs therapeutisch. De experimenten met de jonge apen door Harlow en Zimmermann maakten zeventig jaar geleden in ieder geval een definitief einde aan een trend bij psychologen en opvoedkundigen dat (mensen)kinderen zo min mogelijk geknuffeld moesten worden.

Doodgeboren kind

Volgens Livingstone begon die trend rond 1910, onder invloed van de behavioristische psychologie waarin mensen en andere organismen als weinig meer dan af te richten machines werden beschouwd. Knuffelen zou kinderen te lang zwak en hulpeloos maken. Overigens daagde al in de jaren veertig het inzicht dat kinderen die te weinig aangeraakt werden (tijdens opnames in kindertehuizen of ziekenhuizen) slechter groeiden en ook trager genazen.

Livingstone merkt nog op dat haar observaties ook licht kunnen werpen op een fenomeen dat ook in het wild vaak gezien is: dat apenmoeders een aantal dagen hun doodgeboren kind bij zich blijven dragen. Tegenwoordig wordt dat gedrag soms als een rouwproces gezien, maar misschien hebben die dode lichaampjes ‘slechts’ hetzelfde kalmerende effect op de moeders als de pluche knuffels op de apenmoeders in de kooien van Livingstone’s laboratorium.