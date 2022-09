Liveblog Prinsjesdag 2022

Gemeente Den Haag stelt noodbevel in wegens ‘ernstige vrees’ voor verstoring openbare orde

In het centrum van Den Haag is dinsdag een noodbevel van kracht. Dat schrijft de gemeente dinsdagochtend op Twitter. Het bevel is afgegeven „wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag”.

De maatregel lijkt vooral genomen uit angst voor de komst van protesterende boeren. In het bericht laat de gemeente weten dat boeren die met trekkers willen demonstreren in de stad, worden teruggestuurd en „indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders worden geleid”.