Koning spreekt over klimaat, vrijheid en oorlog in Oekraïne

Hierna sprak koning Willem-Alexander over het milieu en klimaat, waarbij hij opmerkt dat we „tegen onze ecologische grenzen oplopen”. Dat vergt een andere manier van leven, aldus de vorst. Hij stelde dat ook toekomstige generaties in een schoon en welvarend land moeten kunnen leven.

„Voorgaande generaties hebben de basis gelegd voor de voorspoed die kenmerkend is voor ons land”, zei de koning. Die welvaart wordt nu bedreigd door de „brute agressie van Rusland”. Willem-Alexander zei dat we op 4 en 5 mei vaak zeggen dat democratie en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. „Nu worden we geconfronteerd met de vraag: wat hebben we daarvoor over, moreel en materieel”. De steun aan Oekraïne werd opnieuw bevestigd.

