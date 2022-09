Kamerleden onderweg naar Koninklijke Schouwburg

Leden van de Tweede Kamerleden en hun genodigden zijn vanaf het tijdelijk Kamergebouw onderweg naar de Koninklijke Schouwburg, waar de koning straks de Troonrede zal uitspreken. De afgelopen twee jaar mochten de leden van de Eerste en Tweede Kamerleden vanwege de coronapandemie geen genodigden meenemen, nu is dat weer mogelijk. De parlementariërs worden per bus vervoerd naar de Schouwburg, al zijn zijn niet verplicht hier gebruik van te maken. Wel is hiertoe vanwege veiligheidsredenen geadviseerd.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Minister Kaag ondertekent Miljoenennota