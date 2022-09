De eerste begroting van het kabinet-Rutte IV staat volledig in het teken van koopkrachtherstel. De regering voert in 2023 een in omvang historische koopkrachtreparatie door, met in totaal voor zo’n 26 miljard euro aan maatregelen. Het koopkrachtpakket valt in drie blokken uiteen: energieplafonds, gerichte koopkrachtsteun voor de laagste inkomens, en generieke steun voor iedereen.

Bas Jacobs is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Na bijna een jaar te hebben getalmd met het nemen van maatregelen, stelt de regering op de valreep van dit begrotingsjaar prijsplafonds in voor energie, die al in november ingaan. Tot aan een doorsneeverbruik (1.200 m3 gas, 2.400 kWh elektriciteit) worden de gas- en elektriciteitsprijs gemaximeerd op circa 1,50 euro per m3 en 0,70 euro per kWh. De overheid past het verschil bij met de werkelijke energieprijzen.

Deze goed verdedigbare maatregel grijpt direct aan bij de bron van alle maatschappelijke malaise: de hoge energieprijzen. Hiermee zorgt de overheid dat de meeste huishoudens deze winter zonder grote financiële pijn doorkomen. Voor een hoger dan gemiddeld verbruik moeten huishoudens wel de marktprijzen betalen. Zo wordt niet iedere prikkel tot energiebesparing weggenomen, maar onvermijdelijk nemen energieschaarste en CO 2 -uitstoot wel weer toe.

Deze maatregel kost volgens minister Kaag (Financiën, D66) circa 15 miljard euro, bijna net zoveel als het oorspronkelijke koopkrachtpakket. De voorgenomen verlaging van de energiebelasting gaat vervolgens van tafel, wat circa 5 miljard euro scheelt. Het is een haastklus en voor uitvoeringsproblemen moet worden gevreesd.

Oude fouten

De regering geeft daarnaast ook nog gerichte inkomenssteun. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere, generieke maatregelen. Mensen op het minimum krijgen wederom energietoeslag. De arbeidskorting wordt verhoogd met 0,5 miljard. Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget worden in totaal met 4,6 miljard verhoogd. Studenten ontvangen meer studiefinanciering, totaal 0,5 miljard euro. Ook wordt blijvend het minimumloon verhoogd, en daarmee ook de bijstand, met in één keer 10 procent.

De regering vervalt in oude fouten door weer generieke compensatie te geven. De accijnsverlaging op benzine en diesel wordt verlengd (1,2 miljard). Daarnaast lekt een deel van het budget van de prijsplafonds weg naar de hogere inkomensgroepen; iedereen profiteert immers van de lagere energiekosten.

Het is eveneens onverstandig om de AOW te koppelen aan het hogere minimumloon (6 miljard). Minder welvarende ouderen hadden moeten worden gesteund met een hogere, uitkeerbare ouderenkorting, maar niet alle 3,5 miljoen ouderen.

Het is niet ondenkbaar dat de timing van de miljarden aan steun verkeerd uitpakt

De regering bereikt nu dat de koopkracht aan de onderkant het meest stijgt. Maar de koopkrachtreparatie is te veel van het goede. Door de energieplafonds te combineren met inkomenscompensatie, worden mensen dubbelop gecompenseerd.

De koopkrachtreparatie van ongeveer 26 miljard euro komt neer op gemiddeld zo’n 3.250 euro per huishouden. Deze zeer kostbare operatie wordt voor een beperkt deel betaald door de belastingen te verhogen op bedrijven en vermogenden. Maar het echte verhaal van deze begroting is dat de koopkrachtreparatie vooral wordt betaald met enorme begrotingsmeevallers en door de staatsschuld te laten oplopen.

Netto incasseert de overheid zo’n 6 miljard euro aan gasmeevallers. Daarnaast blijft, mede door grote krapte op de arbeidsmarkt, dit en volgend jaar 11,5 miljard euro op de plank liggen.

Ondanks gigantische meevallers verslechtert het structurele begrotingssaldo fors, met ongeveer 1,5 procent van het bbp. Enerzijds gebruikt de overheid de staatsschuld waarvoor die is bedoeld; het dempen van onvermijdelijk koopkrachtverlies. Anderzijds wordt de rekening doorgeschoven naar toekomstige generaties.

Potentieel van de economie versterken

Het ontbeert de Nederlandse overheid nog altijd aan een duidelijke macro-economische visie. De Nederlandse economie botst hard op haar capaciteitsgrenzen. Personeel is niet goed meer te vinden. Het aantal vacatures staat op recordhoogte. De kerninflatie – inflatie gecorrigeerd voor energie- en voedselprijzen – staat op 5 procent.

Aanbodproblemen in de Nederlandse economie vereisen een aanbodagenda waarin het potentieel van de Nederlandse economie wordt vergroot. Die agenda ontbreekt of is onvoldoende uitgewerkt, bijvoorbeeld bij de arbeidsmarkt, het onderwijs, de klimaattransitie, de stikstofproblemen, de woningmarkt en het belastingstelsel.

Het kabinet-Rutte IV had beheerster en behoedzamer met de uitgaven moeten omspringen om verdere oververhitting te voorkomen. Aangezien vele miljarden aan compensatie terechtkomen bij de hogere inkomens en bij huishoudens zonder hoge energierekeningen, zal het koopkrachtpakket onmiskenbaar de inflatie verder aanjagen en daarmee de koopkrachtstijging uithollen.

Lof en kritiek

Het is niet ondenkbaar dat de timing van de miljarden aan koopkrachtsteun verkeerd uitpakt. De gasprijzen zijn inmiddels gehalveerd ten opzichte van hun piek vorige maand en energiemarkten ontspannen. Ook de brandstofprijzen dalen. Als die energieprijzen verder zouden afnemen, dan komt het koopkrachtpakket niet alleen te laat, maar krijgen mensen volgend jaar ook een onnodig grote inkomensstijging.

Een bijkomend risico is dat de vakbonden volgend jaar losgaan. De FNV zet in op volledige prijscompensatie met een algemene looneis van 12 procent, terwijl de overheid een groot deel van het koopkrachtverlies al heeft opgevangen en de inflatie bovendien sterk terugvalt. Hoewel daar nu zeker geen sprake van is, kunnen dergelijke looneisen en automatische prijscompensatie wél de aanzet zijn van een loonprijsspiraal. De werkgelegenheid het bedrijfsleven kunnen daardoor worden getroffen.

De regering verdient lof voor het feit dat ze – op de valreep – de grootste financiële rampen voor mensen aan de onderkant probeert te voorkomen. Maar de regering verdient ook kritiek. Ze smijt met geld. De energieplafonds maken het eerder aangekondigde koopkrachtpakket grotendeels overbodig. De regering trekt zich nauwelijks nog iets aan van basale principes voor goede economische politiek. De begroting vertoont grote trekken van haastwerk en is niet goed doordacht, niet goed gedoseerd, niet doelmatig, niet ordelijk, en mogelijk ook niet goed getimed.

